В товарном поезде из «ДНР» в РФ под Таганрогом взорвался вагон. Новости

В России на железнодорожной станции Мержаново под Таганрогом произошел взрыв одного из вагонов товарного поезда, следовавшего из «ДНР». Железнодорожный состав не остановился и продолжил движение в сторону Батайска, пишет местное российское издание «Блокнот Ростов» со ссылкой на своих читателей.

Информацию о взрыве изданию подтверждили несколько источников в правоохранительных органах.

При этом один источник утверждает, что, возможно, это теракт, так как взрывчатка была заложена в тормозной системе одного из вагонов. По словам очевидца, взрыв был такой силы, что осколки повредили бетонные шпалы и железные ворота близлежащих жилых домов.

Другой источник издания сообщает, что о теракте речи не идет, а обстоятельства и характер взрыва устанавливают эксперты.