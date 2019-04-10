На Луганщине восстановлено теле- и радиовещание, – Филь. Новости

В Луганской области восстановили теле- и радиовещание. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщил исполняющий обязанности председателя Луганской областной государственной администрации (ЛугОГА) Сергей Филь на своей странице в Facebook.

«Вопрос восстановления украинского вещания решен. Наши обращения к президенту Украины, правительству и Генеральной прокуратуре были услышаны. Теле- и радиосигнал в аналоговом формате уже доступен зрителям и слушателям всей Луганщины, в том числе и оккупированной части», – написал он.

Кроме того, глава области отметил, что вещание украинских каналов на территорию всей области имеет стратегическое значение. «В очередной раз акцентирую внимание руководителей, которые не понимают стратегического значения подачи украинских каналов на территорию всей области. Не забывайте, что против нас ведется не только необъявленная гибридная война страны-агрессора, но и информационная война за души, сердца и мысли украинцев», – подчеркнул Сергей Филь.

Напомним, с 4 апреля несколько районов Луганской области были полностью отключены от телевидения и радио. Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ), который занимается ретрансляцией каналов, задолжал более 1,5 млн грн за электроэнергию «Луганскому энергетическому объединению» (ЛЭО).

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