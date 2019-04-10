По требованию поставщика ГП Укринтерэнерго будет ограничено энергоснабжение шахты Южнодонбасская-1. Новости

С 11 апреля энергоснабжение шахты «Южнодонбасская № 1» будет ограничено. Оператор системы распределения (ОСР) вынужден выполнить требование поставщика «последней надежды» ГП «Укринтерэнерго» и ограничить электроснабжение потребителю. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Сообщается, что в апреле поставщик «последней надежды» (ППН) ГП «Укринтерэнерго» подал заявку на отключение от электроснабжения шахты «Южнодонбасская № 1».

«ОСР обязан выполнить требования законодательства и удовлетворить заявку ППН в обозначенный срок 11 апреля 2019 года. Невыполнение ОСР заявки на отключение и продолжение электроснабжения вопреки требованию поставщика – прямое нарушение Закона "О рынке электрической энергии" и Правил пользования розничного рынка электроэнергии. Учитывая социальные и экологические риски обесточивания шахты, оператор системы распределения призывает все задействованные стороны как можно скорее выработать решение, которое позволит избежать критического для региона отключения», – отметили в пресс-службе.

В пресс-службе также напомнили, что с 1 января 2019 года в соответствии с Законом «О рынке электрической энергии» в Украине вступила в действие реформа рынка электроэнергии. Энергоуслуги клиентам предоставляют разные компании – оператор систем распределения (ОСР) и компании-поставщики. ОСР отвечает за качество электроснабжения и управляет технической инфраструктурой, осуществляет ремонты и строительство электросетей, подключение и отключение потребителей. При этом по всем вопросам, связанным с расчетами за электроэнергию, потребленную с 1 января 2019-го, клиентам нужно обращаться к поставщикам электроэнергии. Компании, которые не нашли поставщика вовремя, согласно ст. 64 ЗУ Закона «О рынке электрической энергии» и решения Кабинета Министров, с 1 января стали клиентами поставщика «последней надежды». Кроме того, задолженность шахты за электроэнергию перед ОСР, т. е. за потребление до 01 января 2019 года, составляет 133 млн грн.