Кружки и развивающие студии: В Мариуполе откроют первую школу полного дня. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) школа № 36 станет первым в городе учебным заведение полного дня. Дети смогут находится в школе до шести часов вечера. Они будут не только учиться по программе, но и заниматься в секциях и кружках. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

«Согласно реформе образования в течении 5 лет все учебные заведения должны определится со своим статусом. Коллектив и родители школы № 36 решили, что учебное заведение станет школой первой ступени. В ней будут обучаться только дети 1–4 классов. Кроме того, здесь будет организована первая в Украине школа полного дня», – рассказала директор департамента образования Татьяна Братчикова.

Как отметила директор школы № 36 Руслана Карнаушенко, это абсолютно новая организация учебно-воспитательного процесса. В первой половине дня дети будут учиться, а во второй половине – смогут заниматься в различных секциях, кружках, развивающих студиях.

«Мы сможем организовать дневной сон для первоклашек, трехразовое питание, уроки и перемены согласно возрасту. Важно, что детям не нужно будет отдельно искать секции и кружки. Все будет организовано в школе. А родители смогут забирать детей после работы», – добавила директор школы.

«При этом учебные кабинеты будут переформатированы в лабораторные и творческие мастерские. Уже сейчас, благодаря победе в конкурсе "Город нашими руками", на территории школы есть уникальная метеоплощадка», – подчеркнули в пресс-службе горсовета.

Кроме того, помогать школьным педагогам будут сотрудники Городского центра внешкольной работы. «Мы хотим сделать школу местом, где ребенок не просто получает знания, а творчески развивается. Модель школы полного дня дает такие возможности. Ребенок сможет после уроков применить полученные знания на практике. Для детей будут разработаны, как групповые, так и индивидуальные программы», – пояснила директор Городского центра внешкольной работы Людмила Балабан.

В горсовете напомнили, что в этом году в Мариуполе первоклашками станет 4 тыс. 480 детей. Все они будут учится согласно стандартам «Новой украинской школы». На оснащение первых классов из городского бюджета выделено более 30 млн грн, из государственного – 6, 5 млн грн. ​

Фото: пресс-служба Мариупольского горсовета

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