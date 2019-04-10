Полузащитник «Шахтера» перенес операцию. Новости

Полузащитник «Шахтера» пропустит порядка шести недель после операции. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В сообщении отмечается, что на протяжении сезона Марлоса беспокоили боли в области паха, в связи с чем потребовалось хирургическое вмешательство (диагноз – пубалгия). 9 апреля полузащитник «оранжево-черных» был прооперирован в Барселоне.

«В течение восьми месяцев я играл с очень сильной болью, не мог тренироваться на сто процентов. К сожалению, понадобилась операция. Только близкие знают, насколько я расстроен, что не смог помочь команде так, как хотел. Но я обещаю вернуться еще сильнее! Хочу добиться с "Шахтером" всех наших целей. Надеюсь, скоро вновь выйти на поле и делать то, что я люблю больше всего», – рассказал Марлос.

Уже в эту пятницу Марлос вернется в Киев. Восстановление, по предварительным оценкам, займет шесть недель.