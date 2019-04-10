КрАЗы, каски, бронежилеты: «Вода Донбасса» получила помощь от Японии (Фото). Новости

Сегодня, 10 апреля, в Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) представители Японии передали работникам Коммунального предприятия «Компания "Вода Донбасса"» два КрАЗа специального назначения общей стоимостью 311 тыс. долларов и 20 бронежилетов и касок. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

Как рассказал глава Донетчины, Чрезвычайный и полномочный посол Японии в Украине Такаши Кураи отметил, что он и его страна «решительно поддерживают суверенитет и независимость Украины в ее международно признанных границах и будет поддерживать и в дальнейшем в эти сложные для вашей страны времена». «С 2014 года Донетчине и Луганщине Япония предоставила помощь на общую сумму 47 млн ​​долларов. Мы знаем, насколько важна вода для вашего региона и высоко ценим работников компании "Вода Донбасса", которые работают в сверхсложных условиях, часто – с риском для жизни. Надеемся, что эти машины облегчат им их работу», – отметил посол.

«Отметил, что компания "Вода Донбасса" работает и обеспечивает водой Донецкую область, несмотря на условия и обстоятельства, и областная администрация всячески ей в этом способствует», – подытожил Александр Куць.

Напомним, на Донбассе из-за боевых действий работники водоснабжения ежедневно рискуют своей жизнью, чтобы обеспечить базовые потребности мирного населения в воде. По данным ЮНИСЕФ, более 30 работников водоснабжения были убиты или ранены с начала конфликта на востоке Украины.

Как сообщалось ранее, на Донбассе 3,6 млн человек ежедневно страдают от повреждения водных систем и не имеют стабильного доступа к водным ресурсам.

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