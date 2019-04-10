Незаконные проверки переселенцев продолжаются – Минсоцполитики не реагирует, – правозащитники. Новости

Министерство социальной политики Украины игнорирует решение суда и случаи незаконных проверок внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые, несмотря на запрет, происходят в регионах. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает пресс-служба Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ).

«Украинский Хельсинский союз по правам человека получил ответ на свое обращение в Министерство социальной политики о незаконных проверках переселенцев по зарегистрированному месту жительства, от которых зависят социальные выплаты. За более чем месяц чиновники министерства не нашли ответа на неудобные им вопросы», – говорится в сообщении.

Как отмечают в организации, собственно сам ответ условно можно разделить на 2 части. «Первая – это понимание того, что существует решение суда, запрещающее проводить проверки материально-бытовых условий ВПЛ. Вторая часть ответа – это те шаги, которые сделало министерство по направлению совершенствования проектов подзаконных нормативно-правовых актов, касающихся социальных выплат ВПЛ», – сказано в сообщении.

Так, в УХСПЧ опубликовали ответ:

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По мнению юриста УХСПЧ Евгения Чекарева, на этих 4 листах нет никакой реакции министерства на «фактически незаконные действия его подчиненных, которые в некоторых регионах Украины до сих пор проводят безосновательные проверки домов переселенцев». «А потом – незаконно лишают их выплат. Таким образом, те, кто готовил этот ответ, написали немало букв, но по сути нашего главного вопроса – ни одной. И аналогичные ответы из этого текста министерство направляет с середины 2018 года, УХСПЧ может предоставить тому подтверждение», – отмечает юрист.

Сообщается, что УХСПЧ в своем обращении акцентировал внимание именно на проведении проверок без правовых на то оснований и предпосылок. Ведь подчиненные департаменты и управления труда и социальной защиты (УТСЗН) продолжают приходить к ВПЛ, которые уже получают социальные выплаты, и, если человек отсутствует по зарегистрированному месту жительства, его лишают права на получение пенсии или материальной помощи, что «является абсолютно незаконным».

«Хотим напомнить Министерству социальной политики и всем профильным департаментам и управлениям, что такие их действия – незаконны, ведь еще в июне 2017 года Окружной административный суд города Киева вынес постановление по делу № 826/12123/16, которым признал недействительными ряд положений некоторых подзаконных нормативно правовых актов, регламентирующих проведение проверок ВПЛ органами социальной защиты населения. Апелляционная инстанция оставила это решение без изменений, как и Верховный суд Украины уже в декабре 2018 года», – подытожили в УХСПЧ.

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