Признала вину: На Луганщине будут судить организатора псевдореферендума в Станично-Луганском районе. Новости

На Луганщине будут судить «председателя избирательной комиссии», которая в 2014 году провела псевдореферендум в поддержку «ЛНР» в Станично-Луганском районе. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Так, жительницу Станично-Луганского района обвиняют в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст.110 УК Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины).

Расследование установило, что женщина добровольно согласилась на организацию и проведение 11 мая 2014 года «референдума» в поддержку «акта о государственной самостоятельности Луганской народной республики».

Выполняя функции «председателя избирательной комиссии», расположенной в сельском совете одного из населенных пунктов Станично-Луганского района, женщина вместе с другими лицами провела письменный опрос местных жителей по поддержке самопровозглашенной «республики».

После проведения голосования «председатель избиркома» передала все «бюллетени» в «штаб референдума» для объявления результатов и создания, в дальнейшем, «ЛНР».

По информации прокуратуры, во время расследования женщина полностью признала свою вину, искренне раскаялась и активно способствовала раскрытию преступления и изобличению других соучастников.

Сейчас обвинительный акт в уголовном производстве и договор о признании виновности направлены в суд.

Следует отметить, что санкция ч. 2 ст. 110 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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