Укрепление партнерства с НАТО: Порошенко подписал Национальную программу на год . Новости

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ «Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина – НАТО на 2019 год». Глава государства назвал подписание документа очень важным событием, ведь им утверждается план сотрудничества Украины с Североатлантическим альянсом до 2020 года, сообщает сегодня, 10 апреля, пресс-служба главы государства.

«Это первая и чрезвычайно важная дорожная карта о том, что Украина должна сделать, какие домашние задания выполнить, какие программы должны быть реализованы для того, чтобы выйти на те задачи, которые я как президент ставил, чтобы уже в 2023 году страна отвечала критериям, необходимым для подписания Плана действий по членству в НАТО», – сказал Петр Порошенко.

Президент акцентировал, что в настоящее время утверждение программы происходит уже в совершенно другой среде, ведь курс на вступление в Альянс утвержден в Конституции Украины. «Мы имеем уже как конституционную норму обязательства Украины обеспечить создание всех необходимых условий. Это обязательная для исполнения норма прямого действия Конституции для всех ветвей власти: для президента, для парламента, для правительства», – сказал он и поблагодарил парламент и украинский народ за поддержку в этом вопросе.

Глава государства также отметил, что за 70 лет за всю историю Альянса мы не видели ни одного случая, когда суверенитету, территориальной целостности и независимости стран – членов НАТО что-то угрожало.

Президент также отметил, что Россия фактом незаконной аннексии Крыма и агрессии против Украины на Донбассе фактически разрушила послевоенную модель мировой и глобальной безопасности, которая базировалась на праве применения силы по решению Совета безопасности Организации Объединенных Наций при условии консенсуса 5 постоянных членов Совбеза ООН. «Когда страна – постоянный член Совета безопасности является агрессором, фактически мир лишен возможности эффективного реагирования на эти вещи. Это демонстрирует необходимость реформирования ООН, реформирования Совета безопасности ООН», – сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что годовая программа является чрезвычайно важным документом. «Это фактически наши шаги по каждому из направлений. Потому что это реформирование не только сектора обороны, а это глубинное реформирование сектора безопасности. Это реформирование сектора верховенства права, это реформирование сектора защиты прав и свобод граждан», – подчеркнул Петр Порошенко.