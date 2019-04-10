В Луганской области поймали на взятке чиновника фискальной службы. Новости

В Станично-Луганском районе (Луганская обл.) сегодня, 10 апреля, задержали при получении взятки в 7 тыс. грн начальника Станично-Луганского управления Главного управления Государственной фискальной службы в Луганской области. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что при процессуальном руководстве военной прокуратуры Луганского гарнизона задокументирован факт вымогательства и получения начальником Станично-Луганского управления ГУ ГФС в Луганской области от директора ООО «Углепромдонбас 2012» взятки в сумме 7 тыс грн за регистрацию указанного ООО, как плательщика налога на добавленную стоимость и выдаче соответствующих документов.

Как уточняется, чиновник фискальной службы был задержан. «В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, а также обыски по месту работы и жительства фигуранта. По результатам их проведения будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении, избрания меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности», – говорится в сообщении.

Читайте также: