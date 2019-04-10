«Доступное жилье»: В Виннице переселенцы и участники АТО получили квартиры (Фото). Новости

Сегодня, 10 апреля, в Виннице переселенцы и участники АТО получили ключи от квартир по программе «Доступное жилье» в новострое. Об этом сообщает пресс-служба Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье).
Так, торжественно введен в эксплуатацию 8-этажный 160-квартирный жилой дом по адресу ул. Николаевская, 23. Застройщиком является концерн «Подолье». Здание построено с участием государственной программы «Доступное жилье», которая реализуется Госмолодежьжильем.
Как сообщается, квартиры в новостройке по программе «Доступное жилье» благодаря безвозвратной субсидии от государства приобрели 9 семей. Из них 3 семьи – участников АТО, 5 – внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и молодая семья научно-педагогических работников. Общая сумма предоставленной этим семьям государственной поддержки составила почти 3,1 млн грн.
Отмечается, что возведение здания началось в 2015 году и завершено раньше запланированных сроков. Новоселы получили ключи от квартир и подарочные сертификаты на стройматериалы на сумму от 1,5 тыс. до 3 тыс. грн.
Напомним, в Украине по программе «Доступное жилье», начиная с 2017 года, 273 семьи ВПЛ приобрели собственное жилье (из них в 2018 году – 208 семей ВПЛ). На участие в программе можно подать анкету онлайн.
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