ДТП на Донетчине: С начала года погибли 12 пешеходов, 71 – травмирован. Новости

В Донецкой области с начала года произошло 79 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием пешеходов. В результате аварий 12 человек погибли, 71 – был травмирован. При этом аварии происходили не только по вине водителей, но нередко и самих пострадавших. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает отдел коммуникации Покровского отдела полиции.

Так, чтобы предотвратить гибель людей и приучить всех участников дорожного движения соблюдать правила безопасности на дороге, полиция Донетчины проводит профилактическую операцию «Пешеход». С 1 апреля на территории Украины начался подготовительный этап мероприятий, направленных именно на безопасность пешеходов.

По словам заместителя начальника управления превентивной деятельности полиции Донецкой области Александра Вита, цель операции – научить пешеходов соблюдать правила дорожного движения и быть осторожными на дороге.

Отмечается, что в основном виновниками ДТП являются водители. По вине пешеходов совершено 8 ДТП, в которых 2 человека погибли, 7 – получили травмы.

«Однако, последствия могли быть значительно тяжелее: согласно проведенному анализу, пешеходы нарушают правила дорожного движения не менее часто, чем водители. За 3 месяца работники групп реагирования полиции, которые отвечают за безопасность на дорогах, привлекли к административной ответственности более 1 200 пешеходов. Чаще всего смертельные ДТП, как ни странно, случаются днем, в условиях хорошей видимости», – рассказали в полиции.

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