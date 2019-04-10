Переселенцы в Киеве для смены места голосования выстаивают многочасовые очереди. Новости

Для того, чтобы сменить место голосования, внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые проживают в Киеве, приходится выстаивать многочасовые очереди в отделы ведения Государственного реестра избирателей. Ведь до окончания срока, когда можно перерегистрироваться для участия во втором туре выборов президента Украины, осталось 5 дней. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщают пользователи соцсетей.
Так, переселенцы в Facebook в группе «Донецкие – Киевские» пишут о том, что в Киево-Святошинской администрации сегодня утром, в 7:30, уже было 60 человек для регистрации. И те, кто пришли в это время, получили справку только после 11:00. Другие пользователи также делятся своим опытом регистрации:
- Татьяна: «В 9:30 записалась 264-й. В РДА уже начали прием документов в 8:30. В 14:00 принимают документы у 210-220-х, т. е. ждать еще час минимум»;
- Анна: «Я тут в 10 утра записалась 308-й, в 15:30 сдала документы... после обеда очередь движется быстрее, за счет того, что многие ушли...»;
- Макс: «Стояли вчера 4 часа! Святошинский р-н».
Также переселенцы рассказывают о ситуации и в других районах столицы:
- Лиза: «Сегодня в Печерском районе стояли 2,5 часа»;
- Ольга: «Подольский район сегодня – 3 часа»;
- Оксана: «Вчера в Дарницком в 7:15 были пятыми. Освободилась в 9:30. Записывались уже под 360 номером»;
- Анастасия: «В Шевченковском районе к 9 приехала, в 12:00 получила открепительный. Народу много, но до перерыва успели»;
- Татьяна: «Я вчера в 15:30 была 939-й в очереди в Дарницкой комиссии, но в 20:03 вышла с заветной справкой»;
- Натали: «Оболонский вчера 40 мин. Очередь около 60 человек в 9 утра, кто повторно. Отдельная очередь для тех, кто первый раз, их больше. Все очень организованно».
При этом самым организованным по вопросу регистрации для голосования переселенцы называют Соломенский район. «На Соломенке более организовано. Уже в 8:40 вышел сотрудник, все рассказал, дальше уже сами записывались и выстраивались в очередь. Сдали все быстро (в 9 открылось в 9:30, я, 155-я, уже прошла, но забирать бумажку завтра). Можно же поехать в любой другой район (написав любой адрес и выбрав участок, если все совсем плохо», – советуют друг другу переселенцы.
Кроме того, как пишут в соцсетях переселенцы из Львова, здесь очереди в районных отделах регистрации избирателей есть, но не такие огромные, как в Киеве. «Сегодня простояла минут 40, впереди было около 30 человек, вся процедура заняла минут 7», – сообщила переселенка из Донецка.
А вот на востоке страны – в Константиновке (Донецкая обл.) сегодня очереди для регистрации на второй тур выборов президента не было. «С утра пришла, людей не было – ни до меня никто не стоял, ни во время, ни когда я вышла», – рассказала еще одна экс-дончанка.
Напомним, что чрезмерная нагрузка на отделы ведения Государственного реестра избирателей (ГРИ) приводит к определенным особенностям подачи заявления о временном изменении места голосования для участия во втором туре выборов президента Украины в такой короткий срок.
Напомним, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Повторное голосование состоится 21 апреля с 8 до 20 часов.
До 15 апреля проходит процесс смены адреса голосования, который актуален для переселенцев. В связи с небольшим периодом, отведенным на данный процесс, в отделах ведения Госреестра избирателей образуются большие очереди. Правозащитники рассказали, как можно самостоятельно ускорить подачу документов по изменению адреса голосования.
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