Переселенцы в Киеве для смены места голосования выстаивают многочасовые очереди. Новости

Для того, чтобы сменить место голосования, внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые проживают в Киеве, приходится выстаивать многочасовые очереди в отделы ведения Государственного реестра избирателей. Ведь до окончания срока, когда можно перерегистрироваться для участия во втором туре выборов президента Украины, осталось 5 дней. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщают пользователи соцсетей.

Так, переселенцы в Facebook в группе «Донецкие – Киевские» пишут о том, что в Киево-Святошинской администрации сегодня утром, в 7:30, уже было 60 человек для регистрации. И те, кто пришли в это время, получили справку только после 11:00. Другие пользователи также делятся своим опытом регистрации:

Татьяна: « В 9:30 записалась 264-й. В РДА уже начали прием документов в 8:30. В 14:00 принимают документы у 210-220-х, т. е. ждать еще час минимум »;

»; Анна: « Я тут в 10 утра записалась 308-й, в 15:30 сдала документы... после обеда очередь движется быстрее, за счет того, что многие ушли... »;

»; Макс: « Стояли вчера 4 часа! Святошинский р-н ».

Также переселенцы рассказывают о ситуации и в других районах столицы:

Лиза: « Сегодня в Печерском районе стояли 2,5 часа »;

»; Ольга: « Подольский район сегодня – 3 часа »;

– »; Оксана: « Вчера в Дарницком в 7:15 были пятыми. Освободилась в 9:30. Записывались уже под 360 номером »;

« »; Анастасия: « В Шевченковском районе к 9 приехала, в 12:00 получила открепительный. Народу много, но до перерыва успели »;

»; Татьяна: «Я вчера в 15:30 была 939-й в очереди в Дарницкой комиссии, но в 20:03 вышла с заветной справкой »;

»; Натали: « Оболонский вчера 40 мин. Очередь около 60 человек в 9 утра, кто повторно. Отдельная очередь для тех, кто первый раз, их больше. Все очень организованно » .

При этом самым организованным по вопросу регистрации для голосования переселенцы называют Соломенский район. «На Соломенке более организовано. Уже в 8:40 вышел сотрудник, все рассказал, дальше уже сами записывались и выстраивались в очередь. Сдали все быстро (в 9 открылось в 9:30, я, 155-я, уже прошла, но забирать бумажку завтра). Можно же поехать в любой другой район (написав любой адрес и выбрав участок, если все совсем плохо», – советуют друг другу переселенцы.

Кроме того, как пишут в соцсетях переселенцы из Львова, здесь очереди в районных отделах регистрации избирателей есть, но не такие огромные, как в Киеве. «Сегодня простояла минут 40, впереди было около 30 человек, вся процедура заняла минут 7», – сообщила переселенка из Донецка.

А вот на востоке страны – в Константиновке (Донецкая обл.) сегодня очереди для регистрации на второй тур выборов президента не было. «С утра пришла, людей не было – ни до меня никто не стоял, ни во время, ни когда я вышла», – рассказала еще одна экс-дончанка.

Напомним, что чрезмерная нагрузка на отделы ведения Государственного реестра избирателей (ГРИ) приводит к определенным особенностям подачи заявления о временном изменении места голосования для участия во втором туре выборов президента Украины в такой короткий срок.

Напомним, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Повторное голосование состоится 21 апреля с 8 до 20 часов.

До 15 апреля проходит процесс смены адреса голосования, который актуален для переселенцев. В связи с небольшим периодом, отведенным на данный процесс, в отделах ведения Госреестра избирателей образуются большие очереди. Правозащитники рассказали, как можно самостоятельно ускорить подачу документов по изменению адреса голосования.

Читайте также: