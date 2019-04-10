Приз – 50 тыс. грн: Объявлен конкурс на лучший логотип для хоккейного клуба «Мариуполь». Новости

Благотворительный Фонд Бориса Колесникова продолжает реализацию в Донецкой области программ, направленных на развитие спорта, оздоровление молодого поколения и популяризацию активного образа жизни. В 2018 году Фонд начал строить в Мариуполе ледовую арену, спортивную базу нового ХК «Мариуполь». Пока ведутся строительные работы, болельщики могут принять участие в создании символики хоккейного клуба – Фонд объявил о начале конкурса на лучшую эмблему. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить регистрационную форму на сайте Фонда, прикрепить эскиз логотипа, выполненный в красно-черной цветовой гамме (клубные цвета ХК «Мариуполь»), и описать идею эмблемы.

Прием работ на конкурс проходит до 6 мая включительно. Затем 10 лучших, по мнению организаторов, логотипов будут выставлены на голосование, которое продлится с 7 по 16 мая. Авторы трех эмблем, набравших наибольшее количество лайков, получат от Фонда сертификаты на 50 тыс. грн, 25 тыс. грн и 15 тыс. грн. Имена победителей будут объявлены 17 мая.

«Приглашаю принять участие в конкурсе всех желающих, особенно это касается моих земляков – мариупольцев. Хочу, чтобы они продемонстрировали свое виденье того, как должен выглядеть клуб из Мариуполя. По итогам этой активности в выигрыше останутся все: хоккейный клуб получит логотип, а конкурсанты – уникальный опыт и возможность проявить себя на высшем уровне: во время голосования их работу будут оценивать тысячи людей. Появление на хоккейной карте Украины клуба с серьезной материально-технической базой станет очередным шагом к поднятию уровня хоккея в нашей стране», – отметил Борис Колесников.

Напомним, Фонд Бориса Колесникова реализует на Донбассе спортивные и образовательные программы, оказывает поддержку студентам, школьникам и начинающим спортсменам. В конце марта на базе Константиновского профессионального лицея Фонд открыл Школу поварского искусства с бесплатными мастер-классами от опытных шеф-поваров для учащихся пищевых специальностей со всего региона. Вскоре состоится открытие автошколы, в которой будут бесплатно обучаться молодые люди от 18 до 23 лет. Фонд при содействии Попечительских советов городов области проводит социальные программы для местного населения – устанавливает новые лифты, оказывает адресную помощь детям и старикам.