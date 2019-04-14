От фюзеляжа до табурета: В Красногоровке переселенец открыл столярный цех и развивает дело (Фото). Новости

В прифронтовой Красногоровке (Марьинский р-н, Донецкая обл.) переселенец из временно неподконтрольного украинской власти Донецка Сергей Карманчиков обустроил столярную мастерскую в старом гараже и благодаря гранту развивает свое дело.

Сергей Карманчиков 28 лет проработал в Донецком аэропорту специалистом по техническому обслуживанию самолетов, как он говорит сам. «Не специалистом, а директором по техническому обслуживанию», – уточняет его жена Валентина.

«Это уже в конце. Я прошел путь от слесаря, техника, инженера. Директором я был всего-навсего последние 8 лет. Смотрите лучше, как я делаю игрушки для развития мелкой моторики. Детки у Вали на работе (она работает дефектологом в детском центре комплексной реабилитации) берут их в руки – и успокаиваются», – отмахивается Сергей.

В 2014 году семья была вынуждена уехать в Красногоровку. «Мы вернулись в родительский дом, потому что в Донецке, там, где квартира, жить, в принципе, невозможно… Дети разъехались. Работу разбомбили», – рассказал мужчина.

В гараже, где Сергей открыл столярный цех, целую полку занимают старые отцовские рубанки. Однако Сергей не успел поучиться у отца, поэтому новое ремесло овладевает самостоятельно, через интернет. В интернете он и нашел объявление о программе МОМ для внутренне перемещенных лиц. Сергей получил грант на столярные инструменты. «Начали получаться изделия, пошел доход, у нас появилась возможность помогать детям», – сказал он.

Жители Красногоровки охотно покупают мебель, игрушки, сувениры. Некоторые заказы поступают из других городов и даже из-за границы.

Мужчина планирует развивать собственное дело. «Хотелось бы еще прикупить оборудования, увеличить ассортимент выпускаемой продукции. Новую циркулярную пилу, у которой угол наклона меняется, новый фрезерный стол. Это такая мечта, которую, если постараться, то можно осуществить. А большая мечта, чтобы все вернулось в мирное русло, вернулись дети, чтобы не было войны», – поделился Сергей Карманчиков.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам МОМ в Украине

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