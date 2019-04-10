Жителя Покровского района суд приговорил к 3 годам тюрьмы за хранение боеприпасов. Новости

На Донетчине прокуратура добилась наказания злоумышленнику, уличенному в хранении найденных в лесу боеприпасов. Мужчина приговорен к 3 годам лишения свободы. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Отмечается, что Донецкий апелляционный суд отменил приговор Красноармейского горрайонного суда, которым мужчина, виновный в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 263 (незаконное ношение, хранение, приобретение боевых припасов без предусмотренного законом разрешения) УК Украины, приговорен к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.

Так, в сентябре 2016 года 24-летний житель села Зверево (Покровский р-н) нашел в лесополосе металлический ящик, в котором находились 700 патронов к автоматам и пулеметам конструкции Калашникова калибром 7,62х39 мм. Перепрятав ящик в другое место, злоумышленник впоследствии вернулся чтобы забрать боеприпасы домой, чтобы в дальнейшем продать их. Однако в районе автобусной остановки его остановили правоохранители, которые и обнаружили опасную находку, спрятанную в синтетическом мешке.

«Суд первой инстанции при вынесении приговора применил ст. 75 УК Украины (Освобождение от отбывания наказания с испытанием), с чем не согласилась Красноармейская местная прокуратура, подав апелляционную жалобу. Апелляционный суд удовлетворил жалобу частично и назначил виновному наказание в виде 2 лет ограничения свободы», – говорится в сообщении.

Продолжая отстаивать доводы относительно мягкости наказания, прокуратура области обжаловала судебное решение в Верховном суде, который отменил приговор апелляционного суда и назначил рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции.

По результатам нового слушания, коллегия судей признала, что наказание, назначенное судом первой инстанции, не соответствует тяжести совершенного преступления. Согласившись с позицией прокуратуры области, апелляционный суд отменил приговор суда первой инстанции и принял новый приговор, которым назначил злоумышленнику наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Как уточняется, санкция ч. 1 ст. 263 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.