Жертвы от мин на Донбассе: В ОБСЕ назвали новые данные. Новости

На Донбассе за последние 12 месяцев от срабатывания мин и неразорвавшихся боеприпасов погибли или получили ранения по меньшей мере 70 человек, среди них – 18 детей. Мины до сих пор не извлечены, при этом устанавливаются новые. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном сегодня, 10 апреля.

Также сообщается, что за период с 25 марта по 7 апреля Миссия продолжала фиксировать противотанковые мины и неразорвавшиеся боеприпасы. «К примеру, с помощью беспилотных летательных аппаратов СММ были зафиксированы 56 противотанковых мин возле Новотошковского и не менее 100 мин к северо-западу от Александровки. Миссия способствовала установлению режима прекращения огня в Станице Луганской и осуществляла мониторинг его соблюдения для обеспечения извлечения из жилого сектора неразорвавшихся боеприпасов. 4 апреля команды СММ принимали участие в мероприятиях, организованных по случаю Международного дня просвещения по вопросам минной опасности и помощи в противоминной деятельности, при этом во время указанных мероприятий наблюдатели осуществляли соответствующий мониторинг», – говорится в отчете.

Напомним, глава СММ ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан и координатор проектов ОБСЕ в Украине Генрик Вилладсен отметили важность противоминной деятельности в районах, пострадавших от конфликта на Донбассе.

Как сообщалось ранее, в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии разграничения около 16 тыс. кв. км содержат участки местности, несущие минную опасность для населения. Также сообщалось, что в Украине появилась информационная карта территорий Донбасса, загрязненных минами и взрывоопасными остатками войны.

По данным Министерства обороны Украины, с начала вооруженного конфликта на Донбассе от подрыва на минах пострадали 833 мирных жителя: 269 погибли и 564 получили ранения, в том числе 125 детей.

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