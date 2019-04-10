Получение налоговой скидки за обучение: Названы требования к вузам. Новости

Согласно Налоговому кодексу Украины (НКУ) налогоплательщик имеет право включить в налоговую скидку в уменьшение своего налогооблагаемого дохода по итогам отчетного года фактически осуществленные им в течение отчетного года расходы. Об этом рассказали в Главном управлении ГФС в Луганской области.

«Имеются в виду суммы средств, уплаченных налогоплательщиком в пользу отечественных учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования для компенсации стоимости получения соответствующего образования такого налогоплательщика и / или члена его семьи первой степени родства», – говорится в сообщении.

В ГФС пояснили, что общественные отношения, возникающие в процессе реализации конституционного права человека на образование, прав и обязанностей физических и юридических лиц, участвующих в реализации этого права, а также компетенцию государственных органов и органов местного самоуправления в сфере образования регулируются Законом Украины «Об образовании» (далее – Закон № 2145) и специальными законами Украины:

от 22 июня 2000 года № 1841-III «О внешкольном образовании»;

от 11 июля 2001 года № 2628-III «О дошкольном образовании»;

от 13 мая 1999 года № 651-XIV «Об общем среднем образовании»;

от 10 февраля 1998 года № 103/98-ВР «О профессионально-техническом образовании»;

от 1 июля 2014 № 1556-vии «О высшем образовании».

Специальными законами определена структура и типы учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования.

В соответствии со ст. 22 Закона № 2145, юридическое лицо имеет статус учебного заведения, если основным видом деятельности является образовательная деятельность.

Права и обязанности учебного заведения, предусмотренные Законом № 2145 и другими законами Украины, имеет также физическое лицо – предприниматель или структурное подразделение юридического лица частного или публичного права, основным видом деятельности которого является образовательная деятельность.

Вместе с тем, согласно Законe Украины от 2 марта 2015 «О лицензировании видов хозяйственной деятельности», лицензия – запись в Едином госреестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований о решении органа лицензирования о наличии у субъекта хозяйствования права на осуществление определенного им вида хоздеятельности, подлежащей лицензированию, в частности, образовательной деятельности, лицензируется с учетом особенностей, определенных специальными законами в сфере образования.

Таким образом, в целях получения налоговой скидки за обучение, к отечественным относятся учреждения: дошкольного, внешкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования, основным видом деятельности которых является образовательная деятельность.