Выборы президента: ЦИК зарегистрировала наблюдателей и распределила деньги из госбюджета. Новости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сформировала состав 199 окружных избирательных комиссий для организации подготовки т проведения повторного голосования и утвердила распределение средств государственного бюджета Украины, выделенных на подготовку и проведения очередных выборов президента Украины с учетом повторного голосования, во время очередного заседания сегодня, 10 апреля, сообщает пресс-служба ЦИК.

, которое провела Председатель Комиссии Татьяна Слипачук.

Рассмотрев соответствующие обращения, комиссия зарегистрировала 20 официальных наблюдателей во время подготовки и проведения повторного голосования 21 апреля 2019 года по очередным выборам президента Украины 31 марта 2019 года:

1 – от Королевства Швеция,

3 – от Аргентинской Республики,

5 – от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе,

11 – от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO).

Таким образом, на 10 апреля 2019 года комиссия зарегистрировала 2360 официальных наблюдателей от 19 международных организаций и 18 иностранных государств на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года.

Также зарегистрированы два официальных наблюдателей от Всеукраинской общественной организации «Передовые правовые инициативы» на очередных выборах президента Украины в заграничном избирательном округе.

ЦИК сформировала состав 199 окружных избирательных комиссий по выборам для организации подготовки и проведения повторного голосования 21 апреля 2019 года.

Учитывая необходимость выделения средств для подготовки и проведения повторного голосования 21 апреля 2019 года по очередным выборам президента Украины, а именно, организации подготовки и проведения выборов на избирательных участках, изготовление избирательной документации и т.д., комиссия внесла изменения в Смету расходов ЦИК на подготовку и проведения выборов, утвержденную постановлением ЦИК от 3 января 2019 года, изложив ее в новой редакции. После внесенных изменений сумма расходов комиссии увеличилась на 12 млн 413 тыс. 337 грн и составляет 295 млн 186 тыс. 539 грн.

Кроме того, комиссия утвердила распределение средств государственного бюджета Украины, выделенных на подготовку и проведение выборов, с учетом расходов для подготовки и проведения повторного голосования 21 апреля 2019 года на общую сумму 2 млрд 354 млн 880 тыс. грн.

Расходы окружных и участковых избирательных комиссий для подготовки и проведения повторного голосования 21 апреля 2019 года составляют 782 млн 595 тыс. 825 гривен. Резерв средств составляет 85 млн 701 тыс. 217 грн.

Напомним, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Повторное голосование состоится 21 апреля с 8 до 20 часов.

До 15 апреля проходит процесс смены адреса голосования, который актуален для переселенцев. В связи с небольшим периодом, отведенным на данный процесс, в отделах ведения Госреестра избирателей образуются большие очереди. Правозащитники рассказали, как можно самостоятельно ускорить подачу документов по изменению адреса голосования.