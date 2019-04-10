На 1,5 миллиона: В Донецкой области налоговики прикрыли производство контрафактной продукции известной марки. Новости

В Донецкой области сотрудники спецподразделения налоговой милиции Государственной фискальной службы, который вовлечен в состав Объединенных сил, пресекли подпольное производство бумажных изделий одного из известных брендов Украины. Изъято оборудование и контрафактная продукция на более чем 1,5 млн грн. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

«Сотрудниками спецподразделения налоговой милиции ГФС, который вовлечен в состав Объединенных сил 9 апреля 2019 года, установлен факт незаконной деятельности по производству бумажных изделий с незаконным использованием одной из торговых марок Украины», – говорится в сообщении.

Уточняется, что подпольное производство и реализация продукции были организованы жителем Бахмута (до переименования – Артемовск) без каких-либо разрешительных документов, с использованием поддельных товарных знаков и маркировок другого официально зарегистрированного производителя Украины.

Так, налоговики изъяли из незаконного оборота бумажные изделия на 620 тыс. грн и специальное оборудование для производства контрафактной продукции на 900 тыс. грн. Общая стоимость изъятых товарно-материальных ценностей составляет 1,52 млн грн.

«На основании собранных материалов в отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 164 КУоАП», – сказано в сообщении.