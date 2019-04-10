При пересечении линии разграничения на Донбассе умерли 18 человек, – ОБСЕ. Новости

На Донбассе с декабря 2018 года по текущий момент при пересечении линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) скончались 18 человек. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном сегодня, 10 апреля.

«СММ продолжала отмечать сложности, с которыми сталкивается гражданское население на КПВВ. В течений отчетного периода (с 25 марта по 7 апреля, – ред.) КПВВ в Гнутово и Марьинке, через которые каждый день проходят порядка 10 000 человек, были временно закрыты, что привело к длинным очередям на других КПВВ. В некоторых случаях людям приходилось ожидать в очереди до трех дней», – говорится в отчете.

Кроме того, в указанный период, при переходе через пешеходный КПВВ в Станице Луганской скончался 60-летний мужчина. «Это один из 18 человек, преимущественно пожилого возраста, которые умерли при пересечении линии соприкосновения с декабря прошлого года», – сказано в отчете.

Отмечается, что причиной смерти в большинстве случаев была сердечная недостаточность.

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