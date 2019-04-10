В 2019 году на Донбассе погибли 3 мирных жителя, 17 – ранены, – ОБСЕ. Новости

Из-за вооруженного конфликта на Донбассе с 1 января 2019 года 3 мирных жителей погибло и 17 получили ранения. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном сегодня, 10 апреля.

«За период с 25 марта по 7 апреля Миссия подтвердила информацию об одном погибшем и пятерых раненых гражданских лицах. Соответственно, общее количество жертв среди гражданского населения с 1 января 2019 года составляет 20 человек: 3 погибших и 17 раненых», – говорится в сообщении.

Кроме того, СММ зафиксировала 14 700 нарушений режима прекращения огня (по сравнению с около 17 500 за предыдущий двухнедельный период) и 225 единиц вооружения, размещенных в нарушение согласованных линий отвода (в т. ч. 110 в неподконтрольных правительству районах).

Напомним, по данным СММ ОБСЕ, на Донбассе за последние 12 месяцев от срабатывания мин и неразорвавшихся боеприпасов погибли или получили ранения по меньшей мере 70 человек, среди них – 18 детей.

Как сообщалось ранее, около 30% гражданских, пострадавших в зоне боевых действий на Донбассе, – это женщины и дети. Управление верховного комиссара ООН по правам человека оцениваетобщее число жертв, связанных с конфликтом в Украине по состоянию на 31 декабря 2018 года, в 40-43 тысяч.

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