В 2019 году на Донбассе погибли 3 мирных жителя, 17 – ранены, – ОБСЕ. Новости

Из-за вооруженного конфликта на Донбассе с 1 января 2019 года 3 мирных жителей погибло и 17 получили ранения. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном сегодня, 10 апреля.
«За период с 25 марта по 7 апреля Миссия подтвердила информацию об одном погибшем и пятерых раненых гражданских лицах. Соответственно, общее количество жертв среди гражданского населения с 1 января 2019 года составляет 20 человек: 3 погибших и 17 раненых», – говорится в сообщении.
Кроме того, СММ зафиксировала 14 700 нарушений режима прекращения огня (по сравнению с около 17 500 за предыдущий двухнедельный период) и 225 единиц вооружения, размещенных в нарушение согласованных линий отвода (в т. ч. 110 в неподконтрольных правительству районах).
Напомним, по данным СММ ОБСЕ, на Донбассе за последние 12 месяцев от срабатывания мин и неразорвавшихся боеприпасов погибли или получили ранения по меньшей мере 70 человек, среди них – 18 детей.
Как сообщалось ранее, около 30% гражданских, пострадавших в зоне боевых действий на Донбассе, – это женщины и дети. Управление верховного комиссара ООН по правам человека оцениваетобщее число жертв, связанных с конфликтом в Украине по состоянию на 31 декабря 2018 года, в 40-43 тысяч.
Читайте также:
- В ОБСЕ рассказали о гибели мужчины от осколочных ранений
- В ОБСЕ рассказали о ранении мужчины в Верхнеторецком
- Женщина и мальчик получили ранения в результате обстрела Сентяновки, – ОБСЕ
- Обстрел Верхнеторецкого: Ранен мирный житель
- Какая здесь война. Это душегубка, – жительница поселка Опытное
- Снаряд пробил крышу и застрял в полу: Золотое снова под обстрелом (Фото)
- Выходной: СММ ОБСЕ не стала фиксировать факт обстрела машины с гражданскими людьми (Фото)
- В результате боевых действий за март повреждено не менее 42 домов мирных жителей, – волонтер (Фото)
- КПВВ «Марьинка» попал под обстрел: Ранен пограничник, пропуск людей приостановлен
- Пострадавшие от войны на Донбассе: Около 30% гражданских – это женщины и дети
- Пуля просвистела над головой: Из-за обстрела пострадало имущество мирных жителей Травневого (Фото)
- Людей спасло чудо: Золотое снова попало под обстрел (Фото)
Комментарии