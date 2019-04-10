На Донбассе к Пасхе хотят объявить очередное перемирие. Новости

Сегодня, 10 апреля, Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины сошлась во мнении о необходимости объявления пасхального перемирия. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик после заседания ТКГ в Минске, передает «БЕЛТА».

По его словам, обсуждение общей ситуации с безопасностью и подготовка к объявлению перемирия по случаю пасхальных праздников составили основу на заседании рабочей группы по безопасности. «В итоге ТКГ сошлась во мнении о необходимости объявления перемирия и договорилась провести дополнительную видеоконференцию 18 апреля для его окончательного согласования. Опыт показывает, что для эффективного и долгосрочного перемирия самое главное – это политическая воля сторон, при ее наличии это сделать несложно», – сказал Мартин Сайдик.

Отмечается, что подгруппа также обсудила дополнительные меры по обеспечению безопасности и гуманитарного разминирования. Участники же экономической рабочей группы выразили озабоченность ситуацией, возникшей в начале месяца вокруг компании «Вода Донбасса» в связи с перебоями электроснабжения. Мартин Сайдик призвал стороны конфликта обеспечить безопасность и устойчивое функционирование как компании «Вода Донбасса», так и всех других жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры.

Следующее заседание ТКГ пройдет в Минске 24 апреля.

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