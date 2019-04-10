Жители Донетчины принесли в полицию почти 150 единиц оружия (Фото). Новости

На Донетчине за первые 10 дней месячника добровольной сдачи оружия, жители сдали в полицию почти 150 единиц оружия, боеприпасов и взрывчатки. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

«В территориальные подразделения полиции области жители принесли не только охотничьи ружья и револьверы, а еще 70 гранат, более 8 тыс. патронов и почти 10 тыс. средств инициирования взрыва», – говорится в сообщении.

Так, за 10 дней в полицию сдано почти 150 единиц оружия, в том числе, 96 – нарезного армейского, охотничьего и гладкоствольного оружия, 38 газовых пистолетов и револьверов, 5 единиц холодного оружия.

Кроме того, жители сдали 19 снарядов и почти 10 тыс. шахтных детонаторов. По словам самих граждан, опасные предметы были найдены, подарены или достались по наследству.

Правоохранители напомнили, что, согласно законодательству граждане, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной ответственности по ч. 3 ст. 263 УК Украины. Жителям, которые незаконно хранят дома оружие, грозит до 7 лет лишения свободы.