В «ЛНР» прекращена подача воды с Петровской насосной станции. Новости

В связи с аварийной ситуацией на Петровском магистральном водоводе Д-900 мм сегодня, 10 апреля, в 00:00 была прекращена подача воды на неподконтрольные украинской власти территории Луганской области. Об этом сообщает «ГУП ЛНР "Лугансквода"».

Предположительно место аварии находится на участке водовода в зоне линии разграничения. Ориентировочно, обследование данного участка трубопровода и аварийно-восстановительные работы по устранению порыва начнутся 11-12 апреля по согласованию с СЦКК и в присутствии ОБСЕ.

Из-за аварийной ситуации жителям Восточного массива и частично центральной части Луганска вода будет подаваться согласно установленному графику (утро – вечер).

В селах Славяносербского района: Веселая Гора, Приветное, Обозное, Металлист, Шишково, Лиман, Светлое, Цветные Пески специалистами «ГУП ЛНР "Лугансквода"» выполняется изменение схемы водоснабжения. Подача воды будет производиться из городских источников. При необходимости, по заявкам поселковых советов, будет осуществляться подвоз воды.