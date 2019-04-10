День за днем: Как идет реконструкция КПВВ «Майорское» (Видео). Новости

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Майорское» (Донецкая обл.) продолжается масштабная реконструкция. Здесь делают все, чтобы в жару и непогоду люди смогли с комфортом выстоять очередь.

КПВВ «Майорское» меняют день за днем. Сейчас здесь монтируют крышу над местом осмотра автомобилей. Несмотря на то, что идет ремонт, КПВВ работает: пропускают и людей, и машины.

Так, уже готовы помещения для пешеходов, ожидающих оформления документов. Жительница временно неподконтрольной украинской власти Макеевки Людмила Самсонова раз в два месяца ездит за пенсией. По ее словам, на КПВВ стало комфортнее. «Очень нравится. Очень хорошо! По-людски, молодцы ребята!», – сказала она.

Предыдущие путешествия пенсионерка и вспоминать не хочет. Никакой защиты от жары, снега и дождя не было. «О! Не дай бог. Вспомнишь, как под дождем стоишь. Холодина такая!», – говорит Людмила Самсонова.

Вскоре сюда проведут воду и установят кондиционеры. Паспортный контроль находится здесь же. А раньше документы проверяли на улице.

Кроме того, мест, где можно стоять машинам, стало больше. Поэтому пограничники смогут обслуживать людей быстрее. «За счет этого немного расширится автомобильное направление. И вообще реконструкция всех КПВВ облегчает не только пересечение лицами линии разграничения, а и работу всех контрольных служб, осуществляющих свои функции в КПВВ», – сообщил помощник начальника Краматорского пограничного отряда Игорь Заруднев.

Как уверяют инженеры, все конструкции при необходимости можно будет быстро разобрать и перенести в другое место, учитывая государственную границу Украины.

Напомним, сегодня, 10 апреля, КПВВ «Марьинка» возобновил работу после обстрела.

Источник: ТК «Донбасс»