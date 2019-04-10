На выборы – со своей ручкой: На некоторых участках Донетчины нашли ручки с исчезающими чернилами (Видео). Новости

В Донецкой области в первом туре выборов президента Украины на некоторых избирательных участках нашли ручки с исчезающими чернилами. Поэтому во время голосования лучше пользоваться своей.

Жительница Мариуполя (Донецкая обл.) Ирина Селищева, чтобы проголосовать на выборах, берет только свою ручку. Но в первом туре удивилась поведению члена избирательного участка. «При получении бюллетеня член избирательной комиссии настоятельно предложила мне расписаться напротив своей фамилии именно своей ручкой, не аргументируя это абсолютно никакими основаниями. Я ее не послушала и расписалась в списке своей ручкой», – сказала мариупольчанка.

Но, по словам Ирины, мужчина, который был в очереди впереди, спорить не стал. Расписался предложенной ручкой, хотя имел собственную.

В Дружковке чернила тоже наделали шума. «Избирателем на одном из участков, который находится в машиностроительном техникуме, была обнаружена ручка, у которой исчезали чернила, прямо в кабинке. Нам сообщил об этом наблюдатель, который там находился», – рассказал руководитель общественной организации «Инициативное движение "Общественный патруль"» («Ініціативний рух "Громадський патруль"») Денис Миронов.

На другом участке в Донецкой области считали голоса и заметили кучу пустых бюллетеней. А на них – надавленные следы от отметок. Из-за этого почти две сотни бланков в ЦИК признали недействительными. «Согласно действующему законодательству, проверка, а именно факт, который внесен в Единый учет заявлений и сообщений граждан, длится 30 календарных дней. Устанавливаются все обстоятельства. И если следователи будут видеть признаки уголовного преступления, тогда будет соответствующая квалификация. Пока в рамках проверки все», – сообщила пресс-офицер полиции Мариуполя Ивана Ященко.

Написанное исчезающими чернилами исчезает меньше чем за минуту. Хотя внешне такую ручку от обычной почти не отличить. В интернете есть множество вариантов. Цена стартует от 30 грн. А вот в магазинах надо поискать.

Гражданам советуют в день повторного голосования 21 апреля взять на избирательный участок свою ручку. Чтобы ваш голос остался вашим.

Напомним, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%.

Источник: ТК «Донбасс»

Читайте также: