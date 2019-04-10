«Банковская карта будет заблокирована»: Жительница Краматорска потеряла 38 тыс. грн, поверив аферистам. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) пожилая женщина потеряла более 38 тыс. грн, поверив мошенникам, которые представились «сотрудниками банка». Ведется расследование. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

По информации правоохранителей, 65-летняя женщина получила SMS-сообщение якобы из банка о том, что вскоре ее банковская карта будет заблокирована. Взволнованная владелица счета перезвонила на указанный в сообщении номер телефона. Ответив, «банковский работник» назвал реквизиты счета, на который женщина должна была временно перечислить все деньги, а когда ее карта будет разблокирована, средства будут возвращены. К сожалению, пенсионерка выполнила условия афериста и, тем самым, потеряла более 38 тыс. грн.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 190 УК Украины «Мошенничество.

Правоохранители снова напоминают жителям, что в случае получения SMS -сообщений о блокировке карты или внезапного нулевого баланса на счету, ни в коем случае не перезванивать на указанные номера телефонов. Уточнить всю информацию необходимо в отделении банка или по телефону горячей линии.

Читайте также: