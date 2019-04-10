В «ЛНР» не довезли духи на 6 тыс. грн. Новости

В Луганской области на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» пограничники пресекли попытку незаконно перевезти через линию разграничения на неподконтрольную украинским властям территорию (НКТ) партию духов. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«Военнослужащие Лисичанского пограничного отряда, совместно с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил, на КПВВ "Станица Луганская" помешали попытке перемещения на временно оккупированную территорию Украины духов стоимостью почти 6 тыс. гривен», – говорится в сообщении.

По информации Госпогранслужбы, товар, который перевозился с нарушением установленных правил, был изъят представителями фискальной службы для оформления материалов дела об административном правонарушении.