Зеленский и Порошенко по очереди встретятся с Макроном. Новости

Петр Порошенко и Владимир Зеленский в пятницу, 12 апреля, проведут встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом со ссылкой на Reuters сообщает «РБК-Украина».

По словам источника агентства, «Париж стремится подготовиться к тому, что произойдет после второго тура президентских выборов 21 апреля».

«Эти контакты позволят нам спокойно подготовить следующие шаги в развитии франко-украинских отношений и совместной работы по обеспечению безопасности на европейском континенте», – сказал источник.

Отметим, СМИ сообщают, что Макрон встретится с Порошенко в 18:00, а перед этим он в тот же день в 15:00 примет Зеленского.

Издание уточнило, что спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев заявил, что и Зеленский, и Порошенко планируют 12 апреля встретиться в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Медведев озвучил позицию Порошенко по поводу желания Зеленского провести международную встречу. По его словам, для Зеленского это было бы полезным.

Напомним, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на НСК «Олимпийский», и предлагает их провести в воскресенье 14 апреля с 19:00 до 20:00. В ходе дебатов Порошенко также озвучит, какие выводы он сделал после первого тура.