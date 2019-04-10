Полиция Донетчины готова к обеспечению проведения второго тура выборов. Новости

Полиция Донецкой области готова к обеспечению проведения второго тура выборов президента Украины. Об этом сегодня, 10 апреля, во время брифинга в Мариуполе сообщил начальник полиции Донецкой области Николай Семенишин.

Он проинформировал общественность о ходе расследования избирательных правонарушений. Так, в Донецкой области открыто 38 уголовных производств, связанных с выборами. Одно из них уже направлены в суд, и еще 9 – с перспективой направления.

Как отметил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко, результаты работы органов системы МВД во время первого этапа выборов в Украине были тщательно проанализированы и с учетом этого опыта определены дальнейшие задачи. По его данным, в Донецкой области зарегистрировано более 700 сообщений о правонарушениях. Но превентивная работа с обществом позволила предупредить ряд серьезных избирательных преступлений, распространенных в предыдущие годы. «Мы заинтересованы в безупречной чистоте и прозрачности выборов, потому что нам важен честно избранный президент, который будет представлять Украину в мире», – отметил Варченко.

Как сообщалось ранее, в ходе второго тура выборов президента Украины правоохранители сделают акцент на «аномальные участки» – те, на которых итоги голосования за кандидата существенно отличаются от среднестатистической пропорции в границах избирательного округа или области.

Напомним, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Повторное голосование состоится 21 апреля с 8 до 20 часов.

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