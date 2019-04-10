В апреле и мае продолжится выплата монетизированных субсидий, – Розенко. Новости

Выплата монетизированных субсидий, которая началась 1 марта этого года, продолжится в апреле и мае. Об этом сегодня, 10 апреля, во время рабочей поездки в Житомир заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Нужно обеспечить дальнейшее информирование граждан о монетизации субсидий и выплату соответствующих средств вовремя и в полном объеме, ведь выплата "живых средств" продолжится в апреле и мае», – сказал Павел Розенко, обращаясь к представителям местной власти.

Он напомнил, что в целом по Украине монетизированные субсидии через Пенсионный фонд и Ощадбанк получают около 3,5 млн семей. Ежемесячная сумма начисления субсидий составляет 5,7 млрд грн.

«Средний размер субсидии составляет 1 680 грн», – уточнил Павел Розенко, отметив, что в следующем отопительном сезоне выплата субсидий «живыми деньгами» продолжится.