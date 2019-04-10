В России считают, что их наблюдателям было бы небезопасно на выборах в Украине. Новости

Москва не будет направлять наблюдателей на второй тур выборов на Украине, в нынешних условиях это небезопасно. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, пишет российское РИА «Новости».

Он напомнил, что в Украине законодательно запрещено гражданам России участвовать в наблюдении за выборами президента и уже дважды отказывали россиянам в аккредитации в качестве членов соответствующих международных мониторинговых миссий. «Было бы наивно полагать, что ко второму туру выборов этот подход претерпит изменения. А направлять людей в страну, власти которой прямо заявляют, что не желают их видеть на своей территории, – по крайней мере, безответственно. И потом в нынешних условиях это небезопасно», – сказал Григорий Карасин.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия, рассмотрев соответствующие обращения, зарегистрировала сегодня, 10 апреля, 20 официальных наблюдателей во время подготовки и проведения повторного голосования 21 апреля 2019 года по очередным выборам президента Украины 31 марта 2019 года.

Напомним, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Повторное голосование состоится 21 апреля с 8 до 20 часов.

До 15 апреля проходит процесс смены адреса голосования, который актуален для переселенцев. В связи с небольшим периодом, отведенным на данный процесс, в отделах ведения Госреестра избирателей образуются большие очереди. Правозащитники рассказали, как можно самостоятельно ускорить подачу документов по изменению адреса голосования.