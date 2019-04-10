Украинцы не представляют политику без Зеленского и Тимошенко, – опрос. Новости

Граждане уже не представляют украинскую политику без Владимира Зеленского и Юлии Тимошенко. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом «Украина» совместно с международной компанией Edison Research.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос «без кого они не представляют украинскую политику сегодня?» и назвать три фамилии политиков. В итоге, рейтинги распределились следующим образом:

Владимир Зеленский – 22%;

Юлия Тимошенко – 21%;

Петр Порошенко – 14%;

Олег Ляшко – 14%;

Анатолий Гриценко – 13%.

Остальные политики получили менее 10%.

Опрос проведен методом телефонного интервью с 5 по 8 апреля во всех регионах Украины, кроме аннексированного Крыма и неподконтрольной Украине части Донбасса. Опрошено 1 126 человек. Погрешность не превышает 3,2%.