Украинцы не представляют политику без Зеленского и Тимошенко, – опрос. Новости

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Украинцы не представляют политику без Зеленского и Тимошенко, – опрос

10.04.19 22:40kanalukraina.tvНовости

Фото: скриншот видео ТК «Украина»

Граждане уже не представляют украинскую политику без Владимира Зеленского и Юлии Тимошенко. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом «Украина» совместно с международной компанией Edison Research.

Респондентам предлагалось  ответить на вопрос «без кого они не представляют украинскую политику сегодня?» и назвать три фамилии политиков. В итоге, рейтинги распределились следующим образом:

  • Владимир Зеленский – 22%;
  • Юлия Тимошенко – 21%;
  • Петр Порошенко – 14%;
  • Олег Ляшко – 14%;
  • Анатолий Гриценко – 13%.

Остальные политики получили менее 10%.

Опрос проведен методом телефонного интервью с 5 по 8 апреля во всех регионах Украины, кроме аннексированного Крыма и неподконтрольной Украине части Донбасса. Опрошено 1 126 человек. Погрешность не превышает 3,2%.

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