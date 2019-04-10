Украинцы не представляют политику без Зеленского и Тимошенко, – опрос. Новости

Граждане уже не представляют украинскую политику без Владимира Зеленского и Юлии Тимошенко. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом «Украина» совместно с международной компанией Edison Research.
Респондентам предлагалось ответить на вопрос «без кого они не представляют украинскую политику сегодня?» и назвать три фамилии политиков. В итоге, рейтинги распределились следующим образом:
- Владимир Зеленский – 22%;
- Юлия Тимошенко – 21%;
- Петр Порошенко – 14%;
- Олег Ляшко – 14%;
- Анатолий Гриценко – 13%.
Остальные политики получили менее 10%.
Опрос проведен методом телефонного интервью с 5 по 8 апреля во всех регионах Украины, кроме аннексированного Крыма и неподконтрольной Украине части Донбасса. Опрошено 1 126 человек. Погрешность не превышает 3,2%.
Комментарии