Есть возможность выплаты «13-й пенсии» уже в этом году, – Розенко. Новости

В Украине уже в этом году есть возможность реализовать инициативу президента Петра Порошенко о выплате «13-й пенсии». Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает сегодня, 10 апреля, служба вице-премьер-министра.

«Инициатива президента Украины Петра Порошенко заключается в том, чтобы единовременную выплату, которую пенсионеры получили в марте и получат в апреле, сделать постоянной. Это может быть в виде "13-й пенсии" в конце года. Ее будут получать люди, которые имеют большой страховой стаж, но невысокую пенсию», – пояснил Розенко.

По его словам, сейчас ведется работа в этом направлении. «Правительство сейчас работает над реализацией этой инициативы, мы проводим соответствующие расчеты. У нас есть все возможности реализовать ее уже с этого года», – добавил Павел Розенко.