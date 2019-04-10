В резолюции ПАСЕ России не позволили изменить процедуру введения санкций. Новости

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не позволили Российской Федерации изменить процедуру введения санкций. О принятии соответствующей резолюции объявила президент ПАСЕ Лилиан Мори-Паске во время заседания Ассамблеи в Страсбурге (Франция), которое транслировалось на на сайте ПАСЕ, пишет «Громадське».

За резолюцию проголосовали 105 парламентариев, 30 против, а 16 воздержались. Во время голосования в проект резолюции были внесены поправки, которые не позволили пророссийским силам в ПАСЕ отстоять интересы России о возможности возвращения в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований предыдущих резолюций Ассамблеи, принятых в связи с агрессией против Украины.

Как отметил председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, в резолюции Россия критикуется за трусость (подавать делегацию) и шантаж (отказ платить взнос в Совет Европы). «Ее призвали не бояться и не шантажировать, а выполнять обязательства. Существующий санкционный механизм остается. Возможно, будет введен дополнительный, более сложный. Но это уже дело будущих сессий. Делегация сделала все возможное. Хотя, главная борьба впереди: пророссийские силы почувствовали движения из украинского избирательного процесса, а сторонники все чаще спрашивают – есть ли им смысл стоять за нас, если украинцы демонстрируют другие тенденции. Надеюсь, мы не дадим повода для разочарования европейским партнерам», – подчеркнул Арьев.