«Глава представительства ДНР» во Франции задержан по обвинению в сутенерстве. Новости

«Глава представительства ДНР» в Марселе Юбер Файяр помещен под стражу во Франции. Об этом, со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает российское «РИА Новости».

«У Юбера есть дети, которым надо помогать. Он потерял работу некоторое время назад и находился в несколько стесненных финансовых условиях. Вместе с тем, он повстречал женщину, украинку. Не могу сказать, какие у них были отношения, меня там не было. Но суть в том, что она предложила одолжить ему некую сумму денег», – сказал собеседник агентства.

По его словам, уже наутро после передачи денег в дом Файяра прибыла полиция. «Они изъяли эти деньги и задержали его по обвинению в сутенерстве. В настоящее время он находится под стражей в одной из коммун в округе Экс-ан-Прованс», – добавил источник.

Сейчас сотовый телефон самого Файяра недоступен, на нем включается автоответчик.

По информации издания, Файяр готовился к открытию еще одного «представительского центра ДНР» на территории Франции, которое должно было состояться в конце апреля.

Напомним, в «ДНР» заявили, что 25 сентября 2017 года в Марселе (Франция) открыли «представительство республики». Министерство Европы и иностранных дел Франции обратилось к прокурору страны по поводу незаконной цели общественного объединения «Представительский центр во Франции ДНР» открыть так называемое «представительство» в Марселе. Французский МИД заявил, что «представительство» зарегистрировано как «ассоциация», поэтому не имеет дипломатических статусов и соответствующего иммунитета. Французские власти заявили, что будут добиваться закрытия «представительства Донецкой народной республики» через суд.

В целом в «ДНР» громко заявляли об открытиях «представительств» «республики» в странах Европы, начиная с осени 2016 года. В сентябре 2016 года – в Остраве (Чехия), в декабре – в Турине (Италия), 21 марта – в Афинах (Греция).

При этом «представительский центр ДНР» (первоначально зарегистрирован как общественная организация «Почетное консульство "Донецкой народной республики"») не продержался и полугода. Также Краевый суд Остравы официально запретил деятельность данной организации, окончательное решение о ликвидации «представительства ДНР» было принято 28 июня 2017 года.

Также посол Украины в Италии Евгений Перелигин опроверг информацию об открытии в итальянском городе «диппредставительства ДНР».

Что касается Греции, заявления «ДНР» об открытии «представительства» их «республики» оказались преждевременными. Внешнеполитическое ведомство Греции опубликовало заявление, в котором подчеркнуло, что никогда не признает открытия официального представительства «ДНР».

В «ДНР» также заявили об открытии представительского центра в Хельсинки. На это отреагировали в МИД Финляндии, заявив, что открытие «представительства ДНР» в Хельсинки не имеет юридической силы.