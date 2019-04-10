Представилась соцработником: В Мариуполе аферистка выманила у пенсионерки 10 тыс. грн. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) мошенница под видом «социального работника» выманила у пожилой женщины 10 тыс. грн. Открыто уголовное дело. Злоумышленнице грозит до 3 лет тюрьмы. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

«В полицию обратилась местная жительница 1929 года рождения, которая рассказала, что неизвестная женщина выманила у нее 10 тыс. грн», – сказано в сообщении.

Как оказалось, к 90-летней пенсионерке пришла аферистка, которая представилась социальным работником. Доверчивая женщина пустила к себе неизвестную, поскольку та рассказала, что организация, которую она представляет предоставит ей большую сумму денег. Но, для того, чтобы их получить женщине нужно уплатить 11 тыс. грн. У пожилой жительницы оказалось 10 тыс. грн, которые она без колебаний отдала незнакомке.

Когда мошенница получила деньги, то заверила, что сейчас принесет женщине продукты. Однако, покинув дом пенсионерки, «социальный работник» так и не вернулась.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст.190 (мошенничество). Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Полицейские призывают жителей быть осмотрительными и ни в коем случае не доверять неизвестным людям, не открывать им двери и не приглашать их в дом. Всегда проверять документы и предоставленную ими информацию.

В случае, если визитеры представляются сотрудниками коммунальной службы или социальными работниками, нужно позвонить диспетчеру или в социальное учреждение, чтобы выяснить направляли ли их по вашему адресу.

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