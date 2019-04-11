Остается 250 поправок: Языковой законопроект проголосуют уже после выборов. Новости

Верховная Рада Украины примет решение по законопроекту о функционировании украинского языка как государственного (№5670-д) на следующей пленарной неделе. Об этом сообщил председатель парламента Андрей Парубий сегодня, 11 апреля, закрывая вечернее пленарное заседание парламента, пишет « Интерфакс – Украина ».

« На следующей неделе мы перейдем к принятию закона о функционировании украинского языка как государственного», – сказал спикер,

В связи с этим он призвал парламентариев к максимальной мобилизации на следующей пленарной неделе и пообещал не подписывать документы для командировок в этот период.

Сегодня народные депутаты продолжали рассматривать поправки ко второму чтению языкового законопроекта. Они прошли 1832 поправки из 2082 внесенных. Таким образом, парламентарии должны рассмотреть еще 250 поправок, после чего смогут перейти к голосованию за проект закона во втором чтении.

Согласно календарному плану, следующая пленарная неделя состоится 23 – 26 апреля. Текущая пленарная неделя завершится в пятницу, 12 апреля, однако в этот день уже традиционно в парламенте не проходят голосования, нардепы проводят час вопросов к правительству и выступают с трибуны.

Ранее сообщалось, что заместитель главы фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко прогнозировал, что в Верховной Раде не успеют завершить рассмотрение «языкового закона» – законопроекта «О функционировании украинского языка как государственного» до второго тура выборов президента Украины.