В Донецке: Как сегодня выглядит ресторан «Sun City» (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке продолжает работать сеть ресторанов «Sun City». Дончанка Ирина посетила центральное заведение сети, расположенное на бульваре Пушкина.
Помещение состоит из 4-х залов.
Больше всего посадочных мест – в основном зале на первом этаже. Здесь можно курить кальяны. В выходные дни – «живая музыка», играет саксофонист.
Один из залов – для некурящих. Интерьер выполнен в японском стиле, а центр зала украшает искусственная сакура. «Раньше здесь не было ничего. Мы не знали, чем занять середину зала. И для создания этого дереве приезжал один очень крутой дизайнер», – пояснил администратор заведения.
На втором этаже – небольшой зал для курящих. Здесь можно курить не только кальян, но и сигареты.
На первом этаже также есть небольшой зал для курящих. Он «тихий», т.к. отгорожен от основной площади.
Судя по меню, фишка этого заведения – пицца. По ценам:
- пицца «Вайнез» (копченые колбаски, сыры Фета и Моцарелла и пр., 480 г) – 269 руб. (110 грн по местному курсу валют);
- пицца «Мясная» (буженина, куриная грудка, бекон, телятина, сыр Моцарелла и пр., 540 г) – 325 руб. (134 грн);
- пицца «Форнетто» (курица, грибы, сыр Моцарелла и пр., 470 г) – 265 руб. (109 грн);
- пицца «Ломбарди с бараниной» (бараний фарш, сыры Фета и Моцарелла и пр., 440 г) – 245 руб. (101 грн).
Самая дешевая пицца – «Маргарита» (410 г) за 209 руб. (86 грн), а самая дорогая – пицца «Аль Тоно» (420 г) за 479 руб. (197 грн). В «Аль Тоно» кроме традиционных ингредиентов входит филе красной рыбы, мидии, креветки тигровые, кальмары, сыры Дор блю и Моцарелла.
В меню также присутствую традиционные горячие и вторые блюда, закуски, алкогольные и безалкогольные напитки, суши, десерты и пр.
Для ориентирования в ценах меню нужно учесть, что сейчас в «ДНР» курс рубля – 2,43 грн.
Санузел – небольшой. Особенность – вертикальная сушка для рук.
В итоге, посидеть на двоих в «Sun City» без спиртного обойдется в 967 руб. (398 грн):
- пицца «Мясная» – 325 руб. (134 грн);
- ланч «Оптимальный» – 199 руб. (82 грн);
- салат «Сан сити» – 335 руб. (138 грн);
- чай с грушей и корицей (большой чайник) – 108 руб. (44 грн).
Если дополнительно заказать кальян, то еще 280 руб. (115 грн).
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