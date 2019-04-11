Полмиллиона гривен: Почему жильцы четырех общежитий Мариуполя задолжали за коммуналку (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) жильцы 4-х общежитий по ул. Сеченова и Карпинского зпдолжали за коммунальные услуги в общей сложности около полумиллиона гривен. Но мариупольцы все равно жалуются на работу своей управляющей компании «Город для людей», утверждая, что от жилищников нет никакой помощи. В стенах зданий зияют дыры и трещины, повсюду грязь.

По словам жильца одного из общежитий по ул. Сеченова Эдуарда Сулейманова, здание разрушается – штукатурка и кафель отваливаюся, канализация течет. А управляющая компания ничего не предпринимает, поскольку жители задолжали более 100 тыс. грн. Такая сумма накопилась из-за людей, которые уже выехали из комнат, и почти 5 лет не платят за жилье. Эдуард уверен, что жилищники должны сделать перерасчет.

«Уже в одном общежитии отключили газ. Предупреждают нас о том, что отключат и у нас теперь. Те, кто живут здесь – платят, но деньги не идут по назначению, мне кажется. Придомовая территория не убирается, лестничные площадки не убираются. И не убираются они с момента, когда компания стала балансосодержателем нашего дома», – подчеркнул Эдуард.

Подобная ситуация и в соседнем общежитии по ул. Карпинского. «Дом просто-напросто через два года придет к аварийному состоянию. В нем невозможно жить. Есть этажи, на которых нарушаются все нормы, не соблюдается дезинфекция, везде плесень», – рассказывает жительница Римма Минликаева.

Еще в одном общежитии по ул. Сеченова месяц назад за долги отключили газ. Многодетная мать Регина Павловская, которая живет здесь, не платит с декабря. Она считает, что ей насчитывают слишком большую сумму.

«Нам очень большие счета приходят как для общежития. У меня, если оплатить все по квитанции, то выходит 3 тыс. грн в месяц. Это за 17 кв. м. "Мисто для людей" не учитывает льготы. У меня 50% льгота. Но мне начисляют 100% оплату, и даже больше, чем всем остальным», – говорит Регина.

Как отметил первый заместитель городского головы Мариуполя Михаил Когут, с проблемой будут разбираться вместе с жильцами, и смотреть, смогут ли запустить газоснабжение. «С жителями определим инициативную группу. И будем вместе смотреть, кто не платит, почему не платит и при каких условиях мы сможем запустить. Потому что, если жители не будут платить, то завтра и электроэнергия может оказаться под угрозой отключения», – прокомментировал Когут.

Он заверил, что вместе с жильцами общежития выяснят ситуацию по каждой комнате.

Источник: ТК «Сигма»