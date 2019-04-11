В «ДНР»: В Донецке вместо ресторана «Латинский квартал» открыли караоке (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке вместо известного ресторана «Латинский квартал» открыли ресторан-караоке «Дача».
«Латинский квартал» работал на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Артема с февраля 2002 года. Заведение расположено рядом со студенческим городком Донецкого национального технического университета, поэтому было ориентировано на молодую публику. И название было заимствовано у парижского студенческого района Quartier Latin, прилегающего к университету Сорбонна. Интерьер был выполнен в виде парижских улиц и переулков. Двухуровневый основной зал, диско-зал и VIP-комната и летняя терраса суммарно могли вместить до 130 посетителей.
С приходом «ДНР» первоначально заведение стояло закрытым. Заработало под тем же названием «Латинский квартал» в декабре 2015 года, но продержалось до середины 2017-го.
10 октября 2018 года на этом месте открылся уже ресторан-караоке «Дача». Стены перекрасили в сиренево-белый цвет, на входе повесили флаг «ДНР» и запустились. «Очень мило и симпатично, но не очень похоже на дачу... Тем более на нашу привычную дачу)) Скорее, на дворик французского провинциального городка», – пишут посетители в «отзовиках».
Сейчас «Дача» выглядит следующим образом:
Цены здесь считаются демократичными:
- шашлык из свинины, 150 г – 230 руб. (95 грн);
- шашлык куриный, 150 г – 180 руб. (74 грн);
- стейк из лосося, 120 г – 520 руб. (214 грн);
- салат «Цезарь», 220 г – 190 руб. (78 грн);
- пицца, 450 г – от 180 руб. (74 грн).
Если взять шашлык свиной (около 250 г), липовый чай, салат цезарь и борщ (подается в хлебном «кирпичике»), то такой обед обойдется в 1040 руб. (428 грн). Правда, посетители констатируют, что шашлык поварам удается не всегда.
При просмотре меню: 1 грн = 2,43 руб. по местному курсу валют
«Дача» позиционирует себя как караоке-клуб. Поют здесь в любой день недели, в любое время суток. Так что тихо-спокойно посидеть здесь не получится. «Уже в 17:00 пришла девушка, которая ставила песни, и сама пела в свободное от заказов время. И тут спокойные посиделки были омрачены очень громкой музыкой, громким пением песен типа "Мурка" и "Я куплю тебе дом". Песни заказывали одну за другой, из-за громкости невозможно было поговорить, приходилось перекрикивать музыку, и даже так не было слышно сидящего напротив человека… И это мы еще сидели на втором этаже, на первом было еще громче. И это еще людей было очень мало, представляю, что бывает в выходные вечером», – говорится в одном из отзывов.
Владелец заведения – некий Турал. Посетители отмечают, что он часто встречает гостей или во время вечеринки подсаживается за столики.
Турал
В январе 2019 года заведение оскандалилось гуляньями военных «ДНР», тогда же делали акцент и на Турале. «Пришла компания военных, у которых висит оружие, мужчины были пьяные в хлам! Они кидали в девочку стулом, которая работает на караоке, перебили ногу ей. Крыли матом всех гостей!.. Они заказывали песни, пели маты в микрофон... В заведении находился Турал – напоминаю, хозяин. За всем этим свободно наблюдал. Как на персонал кидаются разъяренные гости, хотя персонал не причем и выполнял требования Турала, а именно не выгонять и терпеть таких "гостей". С таким хозяином страшно ходить в заведение, мы пришли на праздник, а не на парад военных… Нет охраны, все ложится на персонал, извините на простых молодых девушек! Это полный трандец, управленцу все равно на посетителей и работников», – сообщил в соцсети очевидец.
В соцсетях был и пост от избитой «защитниками» девушки-вокалистки, который сопровождался фото:
Но «Дача» все равно остается посещаемой. Дончане делятся в соцсетях впечатлениями от отдыха и фотографиями:
- Игорь: «В принципе не плохо. Цены приятные. Но это на ресторан не похоже»;
- Соня: «Гадюшник редкостный!»;
- Виктория: «В целом, место довольно приличное... Но, самое неприятное – это караоке! В тот день его оккупировали подвыпившие дамы, которые не пели, а истошно орали в микрофон. Собственно, из-за этого мы покинули заведение… К еде претензий нет, все, что мы заказали, было очень вкусно»;
- Ольга: «Отличная кухня и обслуживание. Цены тоже порадовали. Единственный минус – это очень громкая музыка… она была настолько громкой, что официанты плохо нас слышали, и общаться с друзьями было тяжело. Все остальное просто отлично!»;
- «My Secret»: «Из плюсов – очень симпатичный интерьер, вкусная кухня, есть своя изюминка – караоке. Из минусов – очень громкая музыка, если много гостей, то может быть накурено. Нас немного огорчило, что везде курят – сигареты, кальяны, сильно пахнет дымом, мы некурящие, было немного дискомфортно».
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