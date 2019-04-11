«Противотанковые» собаки в «ДНР»: Насколько реально и эффективно?. Статьи

В «ДНР» в марте приступили к формированию кинологического батальона, среди основных задач которого – уничтожение бронетехники и диверсионных групп противника. Об этом сообщают источники, близкие к ВСУ и ФСБ РФ.

Численность данного формирования составит около 200 военнослужащих. Возглавляет его некий «подполковник А. Недаев».

Какова истинная цель батальона – пока не понятно. Может, реально решили возродить методы борьбы прошлого века. А может, российские спецслужбы решили провести очередной эксперимент, использовав полигон в качестве «спецлаборатории», результат которого не обязательно будет применен в войне именно на Донбассе. В любом случае, тема неординарная.

К истории вопроса

Попытка использовать собак в подрыве бронетехники не нова. Еще в 30-е годы в СССР собаки-камикадзе направлялись на борьбу с танками. В 1931–1932 гг. в Ульяновской окружной школе служебного собаководства были проведены первые испытания специальных вьюков со взрывчаткой, которые закреплялись на животном, прежде чем отправить его под боевую машину. Позже испытания были продолжены в Саратовской бронетанковой школе и лагерях 57-й армии в Забайкалье, в 1935 г. – на Научно-исследовательском автобронетанковом полигоне в Кубинке.

В 1941 году под руководством доктора физико-математических наук Наума Рейнова были разработаны взрыватели особой конструкции для оснащения «противотанковых» собак. Дрессировка самих животных не отличалась особым гуманизмом. Их не кормили длительное время, после чего надевали макет взрывчатки и отпускали вблизи бронетехники. Из нижнего люка в днище танка выбрасывали пищу. Голодная изможденная собака привыкала к тому, что под броней грохочущей мотором и пугающей выстрелами машины можно найти еду. Голод оказывался сильнее страха. Предполагалось, что в настоящем бою, когда собака забежит под танк, на ее спине сработает взрыватель. Собака должна погибнуть, а танк – получить критические повреждения.

Но через год после начала относительно массового использования «противотанковых» собак от идеи пришлось отказаться напрочь. Уже к 1943 году программа была фактически свернута. И дело не в том, что пропала необходимость бороться с танками фашистов. Танки никуда не делись.

Просто, во-первых, голодавшие и запертые в неволе длительное время псы массово выходили из-под контроля. Быстро движущиеся «самоходные бомбы» пытались попасть в расположения своих частей, создавая опасность для своих же бойцов.

Во-вторых, игольчатые детонаторы, которые торчали вертикально вверх и должны были сработать, когда пес забежит под танк, нередко приводили к взрыву, банально цепляясь за высокую траву.

В-третьих, собака – животное, поэтому предсказать ее действия на 100% невозможно. Были случаи, когда она не успевала покинуть поле боя. Испугавшись незнакомых немецких машин, собака бежала к советскому танку, из которого во время тренировок привыкла получать пищу, и гибла, уничтожая свой экипаж.

Тем не менее вплоть до 90-х годов прошлого века тема боевых псов в России не утихла полностью. Время от времени в пределах идеологической работы и патриотического воспитания распространялись мифы о якобы успешно уничтоженных боевыми собаками фашистских танках и даже железнодорожных составах. В первую очередь это было выгодно огромному штату сотрудников «перспективного направления», которые получали высокие зарплаты на серьезных должностях со всеми надбавками за секретность и прочими особенностями. Правда, технологии тоже не стояли на месте, в частности, появились новые «безопасные» взрыватели, реагирующие на металл.

Что касается противодиверсионных собак. Даже школьники видели фильмы о спецназе и примерно представляют себе, что такое диверсионная группа. Конечно, у пса или даже нескольких псов шанс нанести вред слаженному отряду бойцов мизерный. Основная задача собак в борьбе с ДРГ – учуять след и вывести на группу. Но не только.

В отличие от «противотанковых» собак, псов противодиверсионных также учат убивать. Охотиться на людей. Не искать, не задерживать, не лаять или кусать, а именно убивать. Расчетливо и быстро, не оставляя шансов на маневр. Зверь, тысячи лет живущий рядом с человеком, знающий поведение и привычки человека, переступивший через главное табу и вкусивший человеческой крови, безусловно, становиться опаснейшим существом. И, тем не менее, существом, совершенно бесполезным против группы обученного спецназа.

Если вопрос об эффективности собак в борьбе против бронетехники или ДРГ достаточно спорный, то опасность данных оттренированных животных для мирного населения очевидна. Учитывая сложность и порой жестокость тренировок пес в любой момент может выйти из-под контроля кинолога. Не следует исключать и пресловутый человеческий фактор – риск, что «недоглядели» и собака сбежала с базы дислокации присутствует. И не просто собака, а фактически животное-убийца. В этом случае специалисты советуют: если вы увидели крупную собаку с непонятным снаряжением, прикрепленным к туловищу, или агрессивное неестественное поведение пса — постарайтесь максимально быстро спрятаться в помещение с хорошей надежной дверью. Транспортное средство в таком случае — не лучшее укрытие. При подозрении, что это служебная боевая собака, ни в коем случае нельзя пытаться покормить ее или войти в какой-либо контакт. Неизвестно, какие психологические травмы нанесены подготовкой и специфическим содержанием животного, а значит — спрогнозировать его поведение и реакцию на ваши действия практически невозможно. Даже если вы хорошо ладите с обычными собаками, ответ на самый безобидный жест может быть совершенно непредсказуемым.

Мнение специалиста

С профессиональной точки зрения идею подготовки и применения «противотанковых» и «противодиверсионных» собак «Донецким новостям» прокомментировал судья Кинологического союза Украины по рабочим качествам, основатель и руководитель школы охранных собак «Арес» Валерий Высоцкий:

— Служебные собаки, конечно, могут использоваться, в том числе и в зоне боевых действий. Поиск взрывчатки при разминировании, оружия, разных закладок и тайников, не говоря уже о наркотиках или опасной контрабанде. Это действительно необходимо и действительно работает.

Что касается «подрывников танков» — подобная садистская практика после Второй мировой войны нигде массово не применялась. Надо быть редким уродом, чтобы делать подобное. Это, во-первых. Во-вторых, при современных формах ведения войны и возможностях боевых машин пытаться использовать против них собак — не только, мягко говоря, не этично, но еще и совершенно не эффективно. В-третьих, для борьбы с броней изобретено множество гораздо более практичных, надежных, менее затратных образцов оружия и приемов, чем собака, обвешанная взрывчаткой. «Противотанковые» собаки сейчас не применяются и из-за морально-этических взглядов, и по сугубо техническим причинам. Ни один здравомыслящий, точнее — даже просто психически адекватный, специалист не будет таким заниматься.

Теперь по вопросу о «противодиверсионных» собаках. Безусловно, собаки используются для поиска и задержания преступников или диверсантов. Их функции: стать на след ДРГ, вести своих «егерей» туда, куда движется эта группа.

Таких собак и у нас готовят, и мы готовим, и в «ДНР», теоретически, могут готовить. Хотя, честно говоря, не припоминаю, кто из известных кинологов остался в «ДНР». В основном, мы знаем своих коллег. Фамилию Недаев слышу впервые. Не думаю, что есть основания предполагать что-то действительно серьезное.

Если говорить о подготовке собак, способных противостоять человеку, — такие существуют. Но используются очень редко. Особенно в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Просто в этом нет особой необходимости. Основное качество штурмовой собаки — способность работать против человека. Это главное, что она должна уметь. Собаку можно научить прыгать в окна, преодолевать препятствия, что угодно делать. Но если она неправильно подготовлена, скажем, по каким-то спортивным методикам, либо «поставлена» просто «на снаряжение», «на рукав», — такая собака реально не работает.

У нас в Киеве есть центр специальной тактической подготовки «Белый волк». Мы с ребятами довольно эффективно и довольно долго занимались. Главное направление — именно то, о чем идет речь: работа против ДРГ, «егеря». Задача животного — обнаружить след и найти цель.

Физическое уничтожение группы спецназа собакой — полный бред. Имея дело с одним преступником или диверсантом, собака может помочь своему проводнику, начиная с отвлечения внимания и заканчивая непосредственно дракой. Это не всегда эффективно, поскольку против человека, вооруженного автоматом, шансов у собаки почти никаких. Да, она может его отвлечь, может помочь проводнику задержать либо обезвредить диверсанта. Но если речь идет о подготовленной диверсионной группе, — какая собака на это способна? Обнаружение, преследование — да. Это кинологические задачи. Но не более.

Относительно предположений о группе из нескольких собак. Во-первых, надо чтобы в составе подразделения были собаки, хорошо знающие свой личный состав. Штурмовая собака, если она работает на агрессии и действительно может противостоять человеку, — атакует любого, кого во время работы воспримет как чужого. Во-вторых, когда собаки действуют группами, необходимо, чтобы у них была слаженная работа. Иначе они будут просто отвлекаться друг на друга, никто ничего искать не будет. Как правило, для преследования ДРГ группа собак не применяется.

Группа собак может использоваться, когда идет штурм объекта с разных сторон через разные входы, окна, куда запускаются собаки. Это возможно. Но для этого надо диверсионно-разведывательную группу найти, загнать ее куда-то в помещение, укрепленное место, чтобы они там залегли, и тогда теоретически может использоваться группа собак. В других случаях — это полный бред.

Владимир Волкович, РПД «Донецкие новости»

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