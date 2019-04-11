Созывая в «ДНР» массовые митинги, мы подвергаем людей опасности, – Ходаковский. Новости

Созывая в «ДНР» массовые митинги «власти» подвергают людей опасности. Об этом в ходе интернет-конференции заявил экс-командир незаконного вооруженного формирования «Восток», экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский.

Он подчеркнул, что «ДНР» находится в состоянии войны, поэтому здесь применяются режимные мероприятия, например, комендантский час. «Я сторонник комендантского часа. Это необходимо. Другой вопрос, что не должно быть маразмов, когда человека, припозднившегося на 5 минут, задерживают и сразу отправляют в каталажку», – сказал он.

Также в качестве примера «маразма» Ходаковский назвал проведение массовых мероприятий в условиях военного времени. «Есть определенные маразматические вещи. Например, мы поддерживает режим комендантского часа, но в то же время по всякому поводу мы собираем массовые митинги. То есть сами создаем условия для осуществления каких-то терактов или каких-то действий ДРГ. Как так? В условиях военного времени на дистанции 10-15 км от линии фронта мы собираем огромные массовые митинги на центральных площадях. Мы подвергаем этих людей опасности. Ни одни службы, совокупив все свои действия, с применением всевозможных техсредств не могут прогарантировать обеспечение 100-процентной безопасности на таких мероприятиях», – подчеркнул оппозиционер.

«То есть с одной стороны мы загоняем людей в жесткие условия [комендантским часом]. С другой – делаем вид, что у нас сегодня невоенная атмосфера», – добавил он.

Ходаковский уверен, что территория, находящаяся в состоянии «перманентной войны», не может обходится без режимных мер. «У нас и так пошло послабление режимных мероприятий. Вспомните, сколько было блокпостов. Когда вы проезжали от Харцызка через Макеевку до центра Донецка, то вас раз 15 останавливали на каждом блокпосту, и каждый ополченец залезал к вам в багажник или проверял ваши документы… Поэтому комендантский час, как Отче наш», – резюмировал он.

Напомним, что в «ДНР» Александр Ходаковский был отстранен от «власти» в 2015 году. «Народный совет ДНР» запретил ему участвовать в каких бы то ни было «выборах» и занимать руководящие «посты». Ходаковский не скрывал своих политических амбиций и притязаний на пост «главы ДНР». Весной 2018 года он выдвинулся на позицию «главы республики» и тут же попал под прессинг. Поэтому в начале лета был вынужден бежать в Россию, опасаясь за свою жизнь. После объявления осенью 2018 года «выборов» «главы ДНР» Ходаковский также заявил, что будет баллотироваться. 20 сентября он намеревался вернуться в «ДНР», чтобы подать документы в «ЦИК». Но его не выпустили из России в «республику».

Ранее Ходаковский заявлял, что до 2018 года его по распоряжению Владислава Суркова – советника президента России Владимира Путина – не выпускали из «ДНР» в Россию, не позволяли общаться с российскими кураторами. Он подчеркивал, что сейчас находится в России незаконно, при этом уверен, что украинским властям его не сдадут.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube