Нет смысла распинаться: Ходаковский о возвращении в Донецк. Новости

Экс-командир незаконного вооруженного формирования «Восток», экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский намерен вернуться на неподконтрольную украинским властям часть территории Донецкой области и ждет соответствующего решения по его вопросу от российских властей. Об этом он заявил в ходе своей интернет-конференции.

«Я подал заявку на рассмотрение этого вопроса и жду ответа. В детали какие-то я посвящать не буду, потому что понимаю, что нас смотрит разная аудитория. Нет смысла распинаться по деталям. Я жду ответа на свою заявку по поводу разрешения моего въезда на территорию ДНР, потому что я на территории России нахожусь на не совсем законных основаниях», – сказал Ходаковский.

«Все мои регистрации уже истекли. Новую регистрацию я не имею возможности сделать о продлении, потому что мне на миграционной карте поставили штамп "Аннулировано". Куда бы я ни засунулся с этим штампом, мне покажут на дверь. Поэтому сейчас я как добросовестный гость России веду себя прилично, в антиправительственных митингах не участвую и жду решения своего вопроса, потому что моя сфера деятельности – исключительно на территории ДНР. Я понимаю, что есть некоторые затруднения и мой вынужденный отпуск продлевается», – заявил экс-командир незаконного вооруженного формирования «Восток».

Напомним, что в «ДНР» Александр Ходаковский был отстранен от «власти» в 2015 году. «Народный совет ДНР» запретил ему участвовать в каких бы то ни было «выборах» и занимать руководящие «посты». Ходаковский не скрывал своих политических амбиций и притязаний на пост «главы ДНР». Весной 2018 года он выдвинулся на позицию «главы республики» и тут же попал под прессинг. Поэтому в начале лета был вынужден бежать в Россию, опасаясь за свою жизнь. После объявления осенью 2018 года «выборов» «главы ДНР» Ходаковский также заявил, что будет баллотироваться. 20 сентября он намеревался вернуться в «ДНР», чтобы подать документы в «ЦИК». Но его не выпустили из России в «республику».

Ранее Ходаковский заявлял, что до 2018 года его по распоряжению Владислава Суркова – советника президента России Владимира Путина – не выпускали из «ДНР» в Россию, не позволяли общаться с российскими кураторами. Он подчеркивал, что сейчас находится в России незаконно, при этом уверен, что украинским властям его не сдадут.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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