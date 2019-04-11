Нет смысла распинаться: Ходаковский о возвращении в Донецк. Новости

Экс-командир незаконного вооруженного формирования «Восток», экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский намерен вернуться на неподконтрольную украинским властям часть территории Донецкой области и ждет соответствующего решения по его вопросу от российских властей. Об этом он заявил в ходе своей интернет-конференции.
«Я подал заявку на рассмотрение этого вопроса и жду ответа. В детали какие-то я посвящать не буду, потому что понимаю, что нас смотрит разная аудитория. Нет смысла распинаться по деталям. Я жду ответа на свою заявку по поводу разрешения моего въезда на территорию ДНР, потому что я на территории России нахожусь на не совсем законных основаниях», – сказал Ходаковский.
«Все мои регистрации уже истекли. Новую регистрацию я не имею возможности сделать о продлении, потому что мне на миграционной карте поставили штамп "Аннулировано". Куда бы я ни засунулся с этим штампом, мне покажут на дверь. Поэтому сейчас я как добросовестный гость России веду себя прилично, в антиправительственных митингах не участвую и жду решения своего вопроса, потому что моя сфера деятельности – исключительно на территории ДНР. Я понимаю, что есть некоторые затруднения и мой вынужденный отпуск продлевается», – заявил экс-командир незаконного вооруженного формирования «Восток».
Напомним, что в «ДНР» Александр Ходаковский был отстранен от «власти» в 2015 году. «Народный совет ДНР» запретил ему участвовать в каких бы то ни было «выборах» и занимать руководящие «посты». Ходаковский не скрывал своих политических амбиций и притязаний на пост «главы ДНР». Весной 2018 года он выдвинулся на позицию «главы республики» и тут же попал под прессинг. Поэтому в начале лета был вынужден бежать в Россию, опасаясь за свою жизнь. После объявления осенью 2018 года «выборов» «главы ДНР» Ходаковский также заявил, что будет баллотироваться. 20 сентября он намеревался вернуться в «ДНР», чтобы подать документы в «ЦИК». Но его не выпустили из России в «республику».
Ранее Ходаковский заявлял, что до 2018 года его по распоряжению Владислава Суркова – советника президента России Владимира Путина – не выпускали из «ДНР» в Россию, не позволяли общаться с российскими кураторами. Он подчеркивал, что сейчас находится в России незаконно, при этом уверен, что украинским властям его не сдадут.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube
Читайте также:
- Созывая в «ДНР» массовые митинги, мы подвергаем людей опасности, – Ходаковский
- Стиснув зубы, смирился: Ходаковский пояснил запрет въезда ему в «ДНР»
- Донбасский узел: Эксперт о войне и мире, прощении и шантаже, кураторах и людях-ширмах
- Бородай рассказал, как балансировал между Захарченко и Ходаковским
- В «ДНР» нужно построить «бедное, но привлекательное общество», – Ходаковский
- Мы нечто отдельное: Ходаковский о возможных сценариях для «Л-ДНР»
- Местные и неместные: Ходаковский рассказал о россиянах, воюющих за «ДНР»
- Ходаковский заявил, что контролирует «подразделения ДНР», воюющие на передовой
- «Гражданин ДНР»: Ходаковский считает, что Россия не сдаст его украинским властям
- Ходаковский заявил, что создание «Л-ДНР» – вынужденная мера
- Не собирались строить «республики»: Ходаковский рассказал о конфликте с Захарченко
- Это игра: Ходаковский признал, что судьба «Л-ДНР» Россию не волнует
- У людей возникнут проблемы: Ходаковский о возвращении жителей в «ДНР»
- Народ сгибается: Ходаковский заявил, что «ДНР» нужно идти на диалог с Киевом
- Ходаковский рассказал о борьбе за финансовые потоки в «ДНР»
Комментарии