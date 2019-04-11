ДТП в Луганске: Один человек погиб, двое – в тяжелом состоянии. Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло смертельное ДТП. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

Как утверждают в «МЧС», водитель автомобиля «ВАЗ-2101» совершил столкновение с бетонной опорой ЛЭП.

Вследствие ДТП погиб пассажир – мужчина 1994 года рождения. Пострадали еще два человека: водитель, мужчина 1991 года рождения, госпитализирован с диагнозом «политравма, закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы», состояние тяжелое; пассажир, мужчина 1977 года рождения, госпитализирован с диагнозом «политравма, закрытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа», состояние тяжелое.

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