На Донбассе соревновались подразделения с зенитными самоходными установками на вооружении (Видео). Новости

В первой декаде апреля в Объединенных силах проведены соревнования на лучшее подразделение, имеющее на вооружении зенитные самоходные установки 2С6 «Тунгуска». Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Зенитная самоходная установка является мощным высокомобильным вооружением подразделений первого эшелона обороны для уничтожения средств воздушного нападения. Установка имеет скорострельные пушки и восемь ракет. Она образует единый разведывательно-огневой комплекс, который способен самостоятельно обнаруживать, сопровождать и уничтожать цели на различных высотах и ​​расстояниях.

Соревнования подразделений, входящих в состав Объединенных сил, показали слаженность боевых расчетов. Ни один из экипажей зенитных самоходных установок «Тунгуска» не получил оценку ниже «Хорошо». А лучшие зенитчики служат в 30-й отдельной механизированной бригаде.