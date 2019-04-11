Стартовал набор первоклашек: Какие документы нужны для зачисления в школу. Новости

В стране стартовал набор первоклашек – уже второй раз зачисление пройдет по правилам, утвержденным Минобразования в прошлом году. Как и в 2018-м, малышей не будут заставлять проходить проверки знаний. В первую очередь примут тех детей, которые живут рядом, а также братьев/сестер учеников школы, детей сотрудников, а еще выпускников детсадов, прикрепленных к школе. Но при наличии свободных мест после поступления перечисленных детей в школу могут взять и любого другого ребенка. Если же таких желающих будет много – среди них проведут жеребьевку, пишет «Сегодня».

В этом году прием документов продлится до 31 мая, а вот дату начала каждая школа определяет самостоятельно – например, в столице набор открыт с апреля. Если в конце весны количество поданных заявок не превысит число мест, уже 1 июня в школе издадут приказ о зачислении всех детей. При этом там обязаны сообщить об оставшихся свободных местах на стенде или сайте школы. Если на 31 мая желающих поступить окажется слишком много, то 1 июня зачислят детей-первоочередников, а для остальных с 5 по 10 июня устроят жеребьевку. Победивших в ней зачислят до 15 июня.

В то же время родители уже начали сталкиваться с трудностями при подаче документов. Многие школы принимают в качестве доказательства проживания по соседству со школой рядом лишь прописку.

«Нам уже отказали в приеме, сказали, что акт про фактическое проживание лица не подходит», – жалуется киевлянка Дарья Немченко.

На проблему тут же отреагировали в Минобразования, разослав школам напоминания, что те должны учитывать и другие документы.

«К нам обращаются родители, у которых для подтверждения места жительства школы требуют исключительно соответствующую регистрацию. Подчеркиваю, это недопустимое ущемление прав ребенка на первоочередное зачисление», – заявил первый замминистра образования Павел Хобзей.

По его словам, подтвердить место жительства ребенка можно договором об аренде и даже справкой о постановке на учет внутренне перемещенного лица.

Как гласит приказ МОН, опубликованный 9 апреля и разосланный всем руководителям учебных заведений, для первоочередного зачисления прилагаемый к заявлению документ может быть каким угодно, лишь бы содержал информацию, подтверждающую место проживания ребенка или его родителей и был выдан лицом, уполномоченным законом.

Например:

паспорт, вид на жительство, справка беженца, личности, нуждающейся в дополнительной защите;

справка о регистрации места проживания ребенка или одного из его родителей;

справка переселенца;

документ о праве собственности на жилье;

договор об официальной аренде;

справка о прохождении службы в воинской части;

акт обследования условий проживания и др.

Полный список подходящих документов можно найти на официальном сайте Министерства образования и науки Украины.