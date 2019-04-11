В Мариуполе местный житель бесплатно раздает букеты тюльпанов. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) местный житель Александр Федоров бесплатно раздает букеты тюльпанов всем желающим. За два дня он подарил более 2 тыс. цветов.

Мужчина выращивает цветы в собственной теплице. В конце марта высадил более 2 тыс. тюльпанов, а для того, чтобы порадовать окружающих, раздал цветы всем желающим.

«Мне интересно было посмотреть, какая луковичка, какой тюльпанчик с этой луковички будет. Посмотрел, оказалось – очень хороший цветочек. Из любой луковички может вырасти тюльпан. Мне было интересно посмотреть, за сколько дней они вырастут. Мне радостно, людям приятное хочется сделать. Приезжают, берут, спасибо говорят – уже это многого стоит. Обнимаются, даже целуются – очень интересно», – пояснил свою инициативу мужчина.

Кроме теплицы, житель Мариуполя в своем доме содержит домашнее хозяйство – кур, индюков и корову.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»