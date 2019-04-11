Ситуация в пунктах пропуска утром 11 апреля: Проезда ожидали 195 авто. Новости

Сегодня утром, 11 апреля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 10 апреля линию разграничения через КПВВ пересекли 43,3 тыс. человек и 5,1 тыс. транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 10 540 человек и 1 200 транспортных средств;
- КПВВ «Марьинка» – 7 615 человек и 1 345 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» – 8 470 человек и 1 345 транспортных средств;
- КПВВ «Гнутово» – 5 680 человек и 1 210 транспортных средств;
- КПВВ «Станица Луганская» – 11 000 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 195 транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 20/30;
- КПВВ «Марьинка» – 0/70;
- КПВВ «Новотроицкое» – 0/40;
- КПВВ «Гнутово» – 20/15.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка»:
- «Администратор»: «7:48. "Каргилл". Конца очереди не видно. Мы стоим на спуске с моста. Льготы чуть меньше, но тоже до моста»;
- Виктория: «7:49. Мы стоим на "Каргилле" в льготке где-то 55, потихоньку пропускают льготу и обычную и очень быстро суперльготу, надеемся сегодня проехать»;
- «Laryss»: «8:20. "Каргилл" в сторону Курахово: очередь на середине моста, льгота до моста. Мы ночевали и сейчас в основной перед нами 45 машин».
КПВВ «Новотроицкое»:
- «Кот»: «5:24. Еленовка – машин 90»;
- «Кот»: «5:58. Еленовка. Основная за остановку, точнее не видно».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
Комментарии